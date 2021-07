Nach Xbox Game Pass-Comeback: GTA 5 verschwindet schon wieder

Diese Meldung dürfte für viele überraschend kommen. Fans konnten sich im April 2021 darüber freuen, dass GTA 5 erneut dem Xbox Game Pass beigetreten ist. Das Spiel kann seitdem auf Xbox One, Xbox Series X/S und über xCloud sogar auf Android-Geräten gezockt werden. Doch Microsoft will das Spiel schon nach wenigen Monaten ohne große Ankündigung aus dem Abo-Service entfernen.

GTA 5 wird wieder aus Xbox Game Pass entfernt

Woher stammt die Meldung? Wer auf der Seite vom Xbox Game Pass auf die Kategorie "Verschwindet demnächst" klickt, der sieht, dass sich unter Titeln wie It Lurks Below und UnderMine auch GTA 5 befindet.

Wie lange habe ich noch Zeit, GTA 5 zu spielen? Microsoft gibt an, dass die Spiele innerhalb der nächsten zwei Wochen aus dem Xbox Game Pass genommen werden. Das bedeutet, dass der Titel schon morgen, spätestens aber zum 9. August 2021 entfernt wird. Zuletzt gab es den Titel von Januar 2020 bis Mai 2020 im Xbox Game Pass zu spielen.

Und danach? Falls ihr GTA 5 (und GTA Online) weiterhin auf eurer Xbox-Konsole zocken wollt, bleibt euch nichts anderes übrig, als das Spiel selbst zu erwerben. Wenn ihr eine Mitgliedschaft im Xbox Game Pass besitzt, könnt ihr das Spiel aktuell für 20 % Rabatt kaufen.

GTA 5 erhält Next Gen-Upgrade

Alternativ könnt ihr warten, bis die Xbox Series X/S-Version von GTA 5 erscheint. Es steht bislang nicht fest, dass Besitzer*innen der Xbox One-Version kostenlos auf die Nachfolgegeneration upgraden können. Falls ihr euch also für die neuere Version interessiert, solltet ihr den Release am 11. November 2021 abwarten.

Welche Neuerungen die Xbox Series X/S-Version von GTA 5 haben wird, seht ihr in unserem GamePro-Artikel:

Und was ist mit GTA 6?

Das wird wohl noch dauern. Rockstar und Take Two haben sich bislang noch nicht auf einen Release von GTA 6 geeinigt. Mehrere Insider spekulieren, dass wir den Titel nicht vor 2023 erleben werden, einige sprechen sogar erst von einem Release im Jahr 2025. Wir haben in unserem Übersichtsartikel zusammengetragen, welche Gerüchte wir bislang zum neuen GTA-Titel zu Ohren bekommen haben.

Seid ihr traurig darüber, dass GTA 5 wieder aus dem Xbox Game Pass entfernt wird?