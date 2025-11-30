"Oh mein Gott, es ist Jason Bourne": Battlefield 6-Spieler entdeckt, dass man gegnerische Sniper-Geschosse in der Luft abschießen kann

Wie hoch ist die Chance, dass zwei einzelne Kugeln sich mitten in der Luft treffen? Selbst unter perfekten Bedingungen ist das extrem selten, auf einem chaotischen Schlachtfeld eigentlich sogar so gut wie ausgeschlossen. Trotzdem ist zwei Spieler*innen in Battlefield 6 genau das gelungen – und der Clip zeigt überraschend gut, wie Projektile in modernen Shootern funktionieren.
Eine Szene wie aus einem Actionfilm
Im Subreddit r/Battlefield zeigt Nutzer MrakTM einen Clip, der wirkt, als wäre er direkt aus einem Actionfilm entnommen. Zwei Sniper visieren sich an, schießen fast zeitgleich – und ihre Kugeln kollidieren in der Luft.
Für viele ist der Vergleich sofort klar:
Oh mein Gott, es ist Jason Bourne.
Andere bleiben beim internen Serien-Meme:
Du liegst falsch, es ist natürlich Jason Battlefield.
Einige User*innen vermuten allerdings, dass die Kugeln vielleicht eine unsichtbare Wand getroffen haben könnten. Vielen fällt es schwer zu glauben, dass das Spiel zwei winzige Projektile physikalisch so exakt berechnet.
Können Kugeln in Battlefield wirklich zusammenstoßen?
Kurz gesagt: Ja – aber es passiert extrem selten.
Battlefield verwendet höchstwahrscheinlich wie viele große Shooter eine Mischung aus physischen Projektilen und Hitscan-Systemen:
- Sniper-Kugeln sind echte physische Objekte, inklusive Travel-Time, Bullet-Drop und Kollision.
- Raketen & Granaten sowieso – sie können abprallen, abgefangen werden oder auf Hindernisse reagieren.
- MG-Schüsse dagegen sind oft Hitscan. Der Server prüft beim Drücken der Taste direkt, ob etwas getroffen wird. Eine "echte" Kugel fliegt dabei nicht durch den Raum.
Weil Sniper-Kugeln also tatsächlich simuliert werden, können zwei Projekteile zusammenstoßen. Dafür müssen allerdings mehrere beinahe unmögliche Faktoren perfekt zusammenpassen: Winkel, Flugbahn, Timing und die Serverabfrage. Genau deshalb sieht man solche Szenen praktisch nie – aber sie sind technisch möglich.
Welche absurden Szenen habt ihr selbst schon in Battlefield erlebt?
