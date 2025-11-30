"Oh mein Gott, es ist Jason Bourne": Battlefield 6-Spieler entdeckt, dass man gegnerische Sniper-Geschosse in der Luft abschießen kann

Wenn zwei Meisterschützen sich duellieren, ist der größte Gegner manchmal die Physik.

Stephan Zielke
30.11.2025 | 11:18 Uhr

Jeder hasst Sniper. Sogar die Naturgesetze sind gegen sie. Jeder hasst Sniper. Sogar die Naturgesetze sind gegen sie.

Wie hoch ist die Chance, dass zwei einzelne Kugeln sich mitten in der Luft treffen? Selbst unter perfekten Bedingungen ist das extrem selten, auf einem chaotischen Schlachtfeld eigentlich sogar so gut wie ausgeschlossen. Trotzdem ist zwei Spieler*innen in Battlefield 6 genau das gelungen – und der Clip zeigt überraschend gut, wie Projektile in modernen Shootern funktionieren.

Eine Szene wie aus einem Actionfilm

Im Subreddit r/Battlefield zeigt Nutzer MrakTM einen Clip, der wirkt, als wäre er direkt aus einem Actionfilm entnommen. Zwei Sniper visieren sich an, schießen fast zeitgleich – und ihre Kugeln kollidieren in der Luft.

Video starten 1:54 Battlefield 6: Explosiver Trailer stimmt auf Season 1 ein, die Ende Oktober startet

Für viele ist der Vergleich sofort klar:

Oh mein Gott, es ist Jason Bourne.

Andere bleiben beim internen Serien-Meme:

Du liegst falsch, es ist natürlich Jason Battlefield.

Einige User*innen vermuten allerdings, dass die Kugeln vielleicht eine unsichtbare Wand getroffen haben könnten. Vielen fällt es schwer zu glauben, dass das Spiel zwei winzige Projektile physikalisch so exakt berechnet.

Können Kugeln in Battlefield wirklich zusammenstoßen?

Kurz gesagt: Ja – aber es passiert extrem selten.

Battlefield verwendet höchstwahrscheinlich wie viele große Shooter eine Mischung aus physischen Projektilen und Hitscan-Systemen:

  • Sniper-Kugeln sind echte physische Objekte, inklusive Travel-Time, Bullet-Drop und Kollision.
  • Raketen & Granaten sowieso – sie können abprallen, abgefangen werden oder auf Hindernisse reagieren.
  • MG-Schüsse dagegen sind oft Hitscan. Der Server prüft beim Drücken der Taste direkt, ob etwas getroffen wird. Eine "echte" Kugel fliegt dabei nicht durch den Raum.
Battlefield-Spieler wird eiskalt davon erwischt, dass sein Charakter auf einmal niest: "Wie lange hast du da gecampt, dass er sich erkältet hat?"
von Stephan Zielke
Battlefield 6 jetzt schon SO günstig?! Der bombastischste Shooter 2025 ist beim Amazon Black Friday ein Schnäppchen für FPS-Fans!
von Simon Berger

Weil Sniper-Kugeln also tatsächlich simuliert werden, können zwei Projekteile zusammenstoßen. Dafür müssen allerdings mehrere beinahe unmögliche Faktoren perfekt zusammenpassen: Winkel, Flugbahn, Timing und die Serverabfrage. Genau deshalb sieht man solche Szenen praktisch nie – aber sie sind technisch möglich.

Welche absurden Szenen habt ihr selbst schon in Battlefield erlebt?

