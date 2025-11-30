Traut ihr euch, Pokémon Smaragd zu 100% abzuschließen? Ihr müsst nur 81.461.313.208.320.429.708.284 Jahre leben

Wer Pokémon Smaragd abschließen will, braucht viel Geduld.

Die Pokémon-Reihe gilt schon immer als besondere Herausforderung für Completionists. Die Spiele bieten einfach so viel zu sammeln und abzuschließen, dass dafür Jahre ins Land ziehen können. Ein Nintendo-Fan hat jetzt errechnet, wie lange es brauchen würde, um Pokémon Smaragd auf 100% zu bringen. Die Zahl ist etwas höher, als wir das erwartet hätten. Es sind knapp 81 Trilliarden Jahre – 81.461.313.208.320.429.708.284 um genau zu sein, wenn wir wirklich ALLES (!) erlebt und gesammelt haben wollen.

Dieser Artikel ist bereits in einer früheren Version erschienen. Wir haben die aktuelle Sachlage noch mal für euch überprüft und gegebenenfalls angepasst.

So kommt die unfassbare Zahl zustande

Der YouTuber, der sich die Arbeit gemacht hat, heißt Astroid und erklärt in einem Video, welche Bedingungen gelten, um das Spiel tatsächlich komplett abzuschließen. Dafür reicht es allerdings nicht aus, einfach nur den Pokédex zu füllen und nach allen besiegten Arena-Leiter*innen Champ zu werden.

Das Video könnt ihr euch hier in voller Länge ansehen:

Die ultimativen 100 Prozent: Stattdessen wird vorausgesetzt, dass ihr jedes einzelne Pokémon aus dem Spiel in jeder möglichen Form besitzt. Ihr müsst jedes Monster also auch in der Shiny-Variante fangen. Zudem braucht ihr jedes Pokémon auch noch mit perfekten Werten in allen sechs Hauptstats. Da sich perfekte Werte erst in späteren Ablegern durch Brüten erzwingen lassen, seid ihr hier auf eine 1/32-Chance bei allen sechs Werten angewiesen.

Natürlich müssen alle Pokémon dann auch noch auf Level 100 gegrindet werden und ihr müsst jede Auszeichnung mit jedem von ihnen gewinnen. Das alleine dürfte euch Jahre eures Lebens kosten.

Es wird aber noch viel schlimmer: Eines der neuen Pokémon in der dritten Generation ist Pandir, ein kleiner, süßer Panda mit Hasenohren. Was viele nicht wissen: Die Flecken auf Pandirs Körper unterscheiden sich je nach den Persönlichkeitswerten des einzelnen Exemplars. Die sind wiederum fest im Code verankert und können nicht geändert werden. Durch die verschiedenen Kombinationen gibt es insgesamt 4.294.967.296, also etwas mehr als vier Milliarden, unterschiedliche Versionen von Pandir. Die alle zu fangen würde schon länger dauern als Menschen überhaupt leben.

Kombiniert man das jetzt noch mit den anderen Voraussetzungen, also alle als Shiny und mit perfekten Werten, erscheint die Zahl von über 81 Trilliarden Jahren schon gar nicht mehr so unrealistisch.

Natürlich ist diese Rechnung auch fehleranfällig und eine Person könnte unverschämt viel Glück haben, trotzdem würde sich die Gesamtzahl wohl nur um ein paar Millionen Jahre reduziert werden. In diesem Kontext quasi Peanuts.

Selbst mit einem Unsterblichkeitstrank wäre die Challenge nicht zu schaffen. Unsere Sonne hat laut Wissenschaftler*innen nämlich nur noch für etwa 5 Milliarden Jahre Brennstoff. Da bleiben wir also lieber beim "normalen" Durchgang.

Wusstet ihr, dass Pandir unterschiedliche Erscheinungsformen hat und hättet ihr gedacht, dass es so viele Kombinationen gibt? Wie weit seid ihr in Pokémon Smaragd gekommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!