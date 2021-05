Xbox Game Pass Juni 2021: Diese Spiele kommen neu in den Service

Hier findet ihr eine Liste aller Spiele, die im Juni 2021 in den kostenpflichtigen Xbox Game Pass für Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One aufgenommen. Ab den Terminen in Klammern lassen sich die neuen Titel herunterladen und - abgesehen von den Abogebühren - ohne weitere Kosten oder Einschränkungen spielen.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele nicht zu bestimmten Zeitpunkten bekanntgegeben werden, werden wir den Artikel regelmäßig aktualisieren.

Diese Xbox-Spiele sind im Juni 2021 neu im Game Pass

Bislang wurde erst ein Neuzugang bekannt gegeben, weiter Ankündigungen werden in den kommenden Wochen folgen.

Juni-Highlight: D&D: Dark Alliance

Genre: Action-Rollenspiel

Darum geht es: Dark Alliance spielt in der D&D-Welt Forgotten Realms, konkret im Gebiet Icewind Dale, kurz nach den Geschehnissen des Romans "Der Gesprungene Kristall" von R.A. Salvatore. Dort stellten sich mehrere Helden und Heldinnen gegen untote Magier und Dämonen. In das dadurch entstandene Machtvakuum wollen nun einige Bösewichte hineinstoßen. Eure Aufgabe als eine der aus dem Buch bekannten Figuren ist es, die dunkle Bedrohung zurückzuschlagen - und das natürlich mit aller Gewalt.

Darum solltet ihr es gespielt haben: Weil es - auch wenn es noch nicht erschienen ist - in die Fußstapfen der beliebten Diablo-Alternative Dark Alliance tritt und eine interessante Mixtur aus Rollenspiel und Brawler bietet. Jeder der vier Charakter hat leichte und schwere sowie Spezialangriffe, die Figuren können zu den Seiten und nach hinten ausweichen und mit dem richtigen Timing lassen sich Gegnerangriffe auch parieren. Dank spezifischer Eigenarten soll sich jede Figur trotzdem deutlich anders spielen. Dazu setzt der Titel voll auf Koop und dürfte in Runden mit bis zu vier Freunden oder Freundinnen am meisten Laune machen.

Für mehr Infos lest ihr unsere Vorschau zum Spiel:

41 1 Mehr zum Thema Dungeons & Dragons: Dark Alliance - Das "PS2-Diablo" für Koop-Fans kehrt zurück

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent:innen: Wir haben einige besonders empfehlenswerte Spiele aus dem Service ausgewählt, die sich besonders für einen Download lohnen. Und wie üblich könnt ihr auch nochmal nachlesen, was im letzten Monat - in diesem Fall Mai 2021 - neu in den Game Pass kam

Alle Infos zum Game Pass

Beim Game Pass handelt es sich um einen kostenpflichtigen Spiele-Service für die Xbox Series X, Xbox Series S und Xbox One, mit dem ihr Zugriff auf weit über 200 Titel habt. Es gibt sowohl eine Standard-Variante als auch den Game Pass Ultimate, der zusätzlich eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft sowie weitere exklusive Features (xCloud-Zugang, EA-Play-Spiele) enthält. Xbox Live Gold benötigt ihr unter anderem dann, wenn ihr den Online-Multiplayer spielen möchtet. Free2Play-Spiele sind von dieser Regelung mittlerweile ausgenommen.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im Juni laden?