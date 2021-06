Xbox Game Pass hat bald das Remaster von Need for Speed-Liebling

Der Xbox Game Pass bekommt im Laufe des Monats weiteren Zuwachs. Wie jetzt bekannt wurde, können sich insbesondere Rennspiel-Fans auf Ende Juni freuen. Dann bekommt Microsofts Spiele-Service nämlich Zuwachs in Form eines echten Fan-Lieblings.

Denn ab dem 24. Juni wird Need for Speed: Hot Pursuit Remastered im Game Pass verfüg- und spielbar sein. Wichtiger Hinweis dabei: Nur alle Abonnent:innen des Game Pass Ultimate haben Zugriff auf das Spiel, da es Teil von EA Play ist, was wiederum nicht in einer "normalen" Game Pass-Mitgliedschaft enthalten ist.

Das ist NfS: Hot Pursuit Remastered

Das Original-Hot Pursuit erschien bereits im Jahr 1998, bei der Remastered-Fassung handelt es sich allerdings um eine aufgemotzte Version des ebenfalls Hot Pursuit genannten Teils, der 2010 erschien und zu den beliebtesten Arcade-Racern des vergangenen Jahrzehnts gehört.

Hier duellieren sich Raser und Cops im fiktiven Staat Seacrest County, neben einem Karriere-Modus warten auch noch diverse Multiplayer-Modi auf euch.

Das steckt in der Remastered-Variante:

sämtliche DLCs enthalten

verbesserte Texturen

höhere Auflösungen und Framerates als beim Original

Performance- und Auflösungsmodi auf Xbox Series X/S und Xbox One X

Mehr Details zum Spiel und den Vor- und Nachteilen lest ihr im Test von Dennis:

Was ist der Game Pass?

Der Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service, mit dem ihr Zugriff auf über weit über 100 Spiele für die Xbox One, Xbox 360 und die originale Xbox habt. Diese könnt ihr nach Abschluss eines Abos ohne Einschränkungen auf eure Konsole laden und spielen. Neben einer normalen Variante gibt es auch die Ultimate-Version, mit der ihr Zugriff auf zusätzliche Features habt, darunter die Titel in der EA Play-Bibliothek und das Spielen von Cloud Games.

Habt ihr den Titel bislang verpasst und holt ihn im Game Pass nach?