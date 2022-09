90 % Rabatt im PS Store: Dieses Need for Speed kostet aktuell nur 3,99 Euro

Im PlayStation Store könnt ihr aktuell ein Schnäppchen machen und eines der besten Need for Speed-Spiele abgreifen, die es gibt. Ihr bekommt satte 90 % Rabatt und müsst nur 3,99 Euro hinblättern. Dafür braucht ihr nicht einmal PS Plus, es handelt sich dabei um ein reguläres Angebot für alle. Dieses bekommt ihr Need for Speed Hot Pursuit Remastered vergünstigt.

Was ist im Angebot? Need for Speed Hot Pursuit Remastered

Das ist Need for Speed: Hot Pursuit Remastered

Genre : Autorennspiel

: Autorennspiel Release : 2020

: 2020 Regulärer Preis: 39,99 Euro

Darum geht's: Die Story spielt in Need for Speed Hot Pursuit Remastered genau so eine kleine Rolle wie in den meisten anderen Rennspielen. Eigentlich ist es auch egal, wieso hier jetzt wer genau mit wem um die Wette fährt. Das Besondere an Hot Pursuit bleibt aber natürlich die Möglichkeit, auch als Polizei spielen zu können – falls das irgendwer wollen sollte.

Raser oder Polizei: Ihr schlüpft in die Rolle eines wilden, gesetzlosen Rasers, der weder Tod noch Teufel fürchtet oder in die der Gesetzeshüter, die dem bunten Treiben Einhalt gebieten wollen. Das macht vor allem dank der Gadgets wie Nagelbrettern, EMP-Strahlen oder Nitro-Boost natürlich ordentlich Laune. Daran hat sich auch in all den Jahren seit der Veröffentlichung des Originals nichts verändert.

Es ist ein Remaster: Wenig überraschend handelt es sich bei NFS: Hot Pursuit Remastered um ein Remaster. Das heißt, ihr bekommt hier die aufgehübschte Neuauflage des PS3-Klassikers, die 2020 für PS4 (und Switch sowie Xbox One) veröffentlicht wurde. Dementsprechend reichen Grafik und Gameplay natürlich nicht an aktuelle Titel heran.

Den großen GamePro-Test zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered lest ihr hier:

Aber gleichzeitig wird mit dem aktuellen Angebot im PS Store der Hauptkritikpunkt an der Remaster-Version ausgemerzt: Der Preis. Waren 40 Euro für eine simple Frischzellenkur des alten, aber spaßigen Titels einfach zu viel, sind knapp 4 Euro tatsächlich ein sehr guter Preis. Solltet ihr das kultige Original noch gar nicht kennen, könnt ihr jetzt mehr oder weniger bedenkenlos zugreifen.

Wie steht ihr zu Need for Speed: Hot Pursuit Remastered? Habt ihr das Spiel früher schon gefeiert oder schlagt ihr jetzt neu zu?