PS5 & Xbox Series X/S: Neues Need for Speed erscheint bis Anfang 2022

Criterion Games und DICE werkeln derzeit an einem brandneuen Ableger der Need for Speed-Reihe. Aus einem Finanzbericht von EA geht hervor, dass das Rennspiel im Finanzjahr 2022 für Playstation 5 und Xbox Series X/S erscheinen soll.

In welchem Zeitraum könnte das nächste NFS erscheinen?

Das Fiskaljahr 2022 geht vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022. Ein Release des nächsten Need for Speed-Teils wäre also in diesem Zeitraum möglich.

Was wissen wir außerdem über das neue NFS? So gut wie nichts. Die einzige bisher bekannte Information ist, dass es im Vergleich zu den Vorgängern grafisch einen großen Sprung machen soll.

Battlefield 6 nochmals für 2021 datiert

Battlefield 6 erscheint 2021. Das wussten wir bereits. Sicher ist auch, dass es für die Next-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X/S kommen wird. Ob es ebenfalls auf den aktuellen Konsolen erscheint, ist noch unklar. Laut EA wird der Shooter einen noch nie dagewesenen Umfang haben. Die Entwicklung scheint gut voranzukommen:

"Die technischen Fortschritte der neuen Konsolen erlauben dem Team eine echte Next-Gen-Vision für das Franchise. Wir werden demnächst mit den internen Tests zu dem Spiel beginnen. Bisher hat das Team sehr gutes Feedback bekommen, seit wir angefangen haben, uns mit der Community auszutauschen."

Mehr Informationen zu Battlefield 6 sollen im Frühling 2021 folgen. Angepeilt ist laut dem Finanzbericht von EA eine Veröffentlichung zum Feiertagsgeschäft 2021.

Need for Speed Hot Pursuit erscheint heute

Wer es nicht erwarten kann, in ein Auto zu steigen und der Polizei davon zu fahren, kann das schon heute tun. Need for Speed Hot Pursuit Remastered ist ab sofort für PC, Playstation 4 und Xbox One erhältlich. Am 13. November folgt dann die Version für Nintendo Switch.

Was das Rennspiel hergibt, erfahrt ihr in unserem Test:

0 0 Mehr zum Thema Need For Speed: Hot Pursuit Remastered im Test: An Dreistigkeit und Fahrspaß kaum zu überbieten

Pünktlich zum Launch der Xbox Series X/S wird EA Play Teil des Game Pass. Wer möchte, kann sich einige Spiele schon vorab herunterladen. Darunter auch ein Knaller wie Star Wars: Jedi Fallen Order.

Habt ihr Lust auf ein neues Need for Speed? Oder ist die Serie für euch inzwischen gestorben? Und freut ihr euch auf BF6? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.