93 und 89: Xbox Game Pass bekommt bald zwei RPGs mit hohen Metascores

Ihr habt lange genug gewartet, jetzt ist es endlich soweit: Zwei absolut gehypte RPGs erscheinen zum ersten Mal auch für die Xbox. Wer ein Game Pass-Abo hat, kann sich gleich doppelt glücklich schätzen: Die beiden Titel mit überragenden Durchschnittsbewertungen auf Metacritic und Co. kommen nämlich direkt zu ihrem Re-Release auch ins Abo. Wer die beiden Spiele also noch nicht kennt, bekommt jetzt die ideale Gelegenheit, sie nachzuholen.

Persona 3 und 4: Zwei Hochkaräter-RPGs kommen in den Game Pass

Diese beiden Titel kommen schon sehr bald in den Xbox Game Pass für Xbox-Konsolen, Cloud und den PC:

Wann genau kommen die RPGs? Es dauert nicht mehr lange, bis es soweit ist. Schon nächste Woche könnt erstmals auch auf Xbox One und Xbox Series X/S beziehungsweise dem PC in den Genuss der Titel kommen (via: Microsoft).

Am 19. Januar erscheinen Persona 3 und Persona 4 im Game Pass.

Was sind das für Spiele? Sowohl Persona 3 Portable als auch Persona 4 Golden stellen JRPGs dar, die großen Wert auf ihre Story legen. Aber auch der Rest weiß zu begeistern. Auf Metacritic kommen beide Titel auf sehr hohe Durchschnitts-Bewertungen: Persona 4 Golden hat in der PS Vita-Fassung einen Metascore von 93. Auf dem PC liegt die durchschnittliche Wertung immer noch bei 87. Die PSP-Version von Persona 3 Portable dagegen kommt auf einen ebenfalls stolzen Metascore von 89 Punkten.

Die wichtigsten Infos zu den Persona-Spielen findet ihr in diesem GamePro-Artikel:

Hier könnt ihr euch einen Trailer zu den beiden Spielen ansehen:

Das ist das Besondere: Sowohl Persona 3 als auch Persona 4 sind streng genommen natürlich keine komplett neuen Spiele. Aber beide Titel waren lange Zeit nur sehr eingeschränkt, Plattform-exklusiv oder gar nicht auf anderen Sprachen als Japanisch erhältlich.

In beiden JRPGs schlüpft ihr in die Rolle eines Schülers und müsst mysteriöse Ereignisse untersuchen, während ihr gleichzeitig euren schulischen Alltag und das Privatleben als Teenager meistert. Während ihr es in Persona 3 Portable mit okkulten Vorgängen zu tun bekommt, erwartet euch in Persona 4 Golden eine Mordserie.

Wenn ihr wissen wollt, was sonst noch alles im Januar 2023 neu in den Game Pass kommt (und was aus dem Abo fliegt), haben wir hier den passenden GamePro-Artikel für euch vorbereitet. Fest steht: Auch dieser Monat kann sich sehen lassen und hält mit Monster Hunter Rise ein weiteres Highlight bereit.

