Xbox Game Pass wird teurer: Jetzt schnell noch bis zu 36 Monate bei Amazon sichern

Den Xbox Game Pass Ultimate gibt es nur noch für kurze Zeit zum günstigen, alten Preis.

Wie Microsoft letzte Woche verkündet hat, werden die Preise für den Xbox Pass in Deutschland bald steigen: Ab dem 6. Juli für neue und ab dem 13. September für bestehende Abos kostet der Xbox Game Pass für Konsole 10,99€ statt 9,99€ und der Xbox Game Pass Ultimate 14,99€ statt 12,99€. Jetzt habt ihr also noch die Gelegenheit, euch günstig mit Zeit im Game Pass einzudecken, indem ihr beispielsweise bei Amazon Codes kauft:

Bei Amazon bekommt ihr unter anderem 6 Monate Xbox Game Pass für Konsole zum Preis von 59,49€. 3 Monate Xbox Game Pass Ultimate kosten 38,99€. Ihr könnt auch mehrere Codes kaufen und euch so mit maximal 36 Monaten im Xbox Game Pass zum alten Preis versorgen. Vergesst dabei aber nicht, eventuell schon bezahlte Zeit auf eurem Konto einzuberechnen!

Der Preis für den Xbox Game Pass für PC wird übrigens nicht erhöht und bleibt weiterhin bei 9,99€ im Monat. Falls ihr sowieso nur am PC spielt, braucht ihr euch also zumindest vorerst keine Gedanken zu machen.

Was bietet der Xbox Game Pass Ultimate?

Der Xbox Game Pass für Konsole verschafft euch Zugriff auf hunderte Xbox-Spiele, mit dem Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr noch mehr.

Zugriff auf hunderte Spiele: Sowohl mit dem Xbox Game Pass Ultimate als auch mit dem Game Pass für Konsole bekommt ihr Zugriff auf hunderte Spiele für Xbox Series und Xbox One. Alle First-Party-Titel von Microsoft sind direkt ab dem Erscheinungstag erhalten. Das gilt auch für den kommenden Rollenspielhit Starfield, den ihr mit dem Game Pass ab dem Release am 6. September spielen könnt.

Xbox Live Gold & EA Play: Mit dem Xbox Game Pass Ultimate bekommt ihr nochmal einige Extras dazu. So ist hier auch das Abo von Xbox Live Gold enthalten, das ihr für den Online-Multiplayer der meisten Xbox-Spiele zwingend braucht. Allein deshalb dürfte sich der Aufpreis für die meisten Spieler*innen bereits lohnen. Ebenfalls mit dabei ist EA Play mit großen Hits aus dem Hause Electronic Arts wie Need for Speed Unbound oder It Takes Two. Auch der Game Pass für PC ist im Ultimate-Abo enthalten.

Weitere interessante Angebote rund ums Gaming findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: