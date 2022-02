Xbox Games with Gold: Im März 2022 gibt's einen RPG-Klassiker

Xbox Games with Gold beschert euch in jedem Monat vier Spiele , die ihr als Teil von Xbox Live Gold oder Xbox Game Pass Ultimate für die Xbox One oder Xbox Series X/S ohne weitere Kosten (abgesehen vom Abo) herunterladen könnt. Jetzt sind die Gratis-Spiele für den März 2022 bekannt.

Das sind die Games With Gold-Spiele im März 2022

Wie immer hat Microsoft kurz vor dem Monatswechsel im Rahmen eines Xbox Wire-Blogeintrags angekündigt, welche Games with Gold euch im März 2022 erwarten. So bekommen alle mit einem aktiven Abo des Services wieder einmal zwei Xbox One- und zwei Xbox 360-Spiele.

Diese Spiele sind dabei:

The Flame in the Flood (1. bis 31 März)

(1. bis 31 März) Street Power Soccer (16. März bis 15. April)

(16. März bis 15. April) Sacred 2 (1. bis 15. März)

(1. bis 15. März) Spongebob 's Truth or Square (16. bis 31. März)

Das Highlight im März ist Sacred 2

Genre : Action-RPG

: Action-RPG Plattformen: Xbox 360, PlayStation 3, PC

Darum geht's: Sacred 2 ist ein Action-RPG aus deutschem Lande. Das Ganze spielt in der Welt von Ancaria. Dort existiert eine besondere Energie namens T-Energie. Diese haben die Hochelfen erhalten und ihnen somit zu großer Macht verholfen. Aus all dem Neid und Zorn gegen die Elfen entstand ein großer Krieg, in dem die Menschen zu Sklaven wurden. Das Spiel spielt lange nach dem Krieg und ihr startet als eine von sechs Figuren.

Freut ihr euch auf die neuen Spiele bei Games with Gold?