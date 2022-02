Xbox Game Pass März 2022: Alle neuen Spiele für den Abo-Service

Der Februar neigt sich wieder dem Ende zu und wir blicken erwartungsvoll in den März. Denn dann erscheinen wieder neue Spiele für den Xbox Game Pass. Wir fassen für euch jetzt schon alles zusammen, was bisher bekannt ist, was im März 2022 veröffentlicht wird.

Hinweis: Da die neuen Game Pass-Spiele immer in zwei Monatshälften aufgeteilt sind, wird dieser Artikel von uns regelmäßig aktualisiert.

Diese Xbox-Spiele sind im März 2022 neu im Game Pass

Bisher gibt es noch keine offizielle Ankündigung für den Game Pass im März. Das sind die Spiele von denen wir bereits wissen, dass sie zum Service hinzugefügt werden:

FAR: Changing Tides (01. März)

(01. März) Shredders (17. März)

(17. März) A Memoir Blue (24. März)

(24. März) Crusader Kings 3 (29. März)

(29. März) Weird West (31. März)

Wann kommt die Ankündigung? Microsoft gibt in der Regel immer in der ersten Monatswoche die erste Welle an Spielen für den Abo-Service bekannt. Für den kommenden Monat ist eine Ankündigung demnach um den 01. März möglich. Sobald es offiziell bekannt ist, werden wir den Artikel mit allen neuen Spielen, die Abgänge und vielem mehr aktualisieren.

Highlights im März 2022

Crusader Kings 3

Release: 29. März 2022

29. März 2022 Genre: Strategie

Darum geht's: Crusader Kings 3 setzt die erfolgreiche Strategie-Reihe von Paradox fort und dreht sich erneut um mittelalterliche Eroberung, Intrigen, Religion und Drama. Das Spiel ist deutlich tiefgehender und bietet eine spielerische Freiheit. Außerdem sorgen neue 3D-Modelle für eine zeitgemäßere Optik. Es ist der erste Teil der Reihe, der seinen Weg auf die Konsolen findet.

Noch mehr Empfehlungen für euch

Tipps für alle Game Pass-Abonnent*innen: In unserer Empfehlungsliste findet ihr einige besonders gute Spiele aus dem Game Pass, die wir euch ausdrücklich ans Herz legen können. Und wie jeden Monat könnt ihr zudem noch einmal nachlesen, welche Spiele im vergangenen Monat im Game Pass gelandet sind.

Die hier aufgeführten Angebote sind mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr GamePro: Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision.

Alle Infos zum Game Pass

Der Xbox Game Pass ist ein kostenpflichtiger Service für die Xbox Series X/S sowie die Xbox One, der euch Zugriff auf über 400 Spiele gibt. In der Standard-Variante könnt ihr lediglich auf die normale Bibliothek des Game Pass zugreifen. Mit Ultimate, das etwas mehr kostet, bekommt ihr auch noch eine Xbox Live Gold-Mitgliedschaft, Zugang zum Cloud Gaming, dem PC Game Pass sowie EA Play.

Die wichtigsten Informationen zum Service haben wir in unserem großen Übersichtsartikel zum Xbox Game Pass zusammengefasst.

Welche Game Pass-Spiele werdet ihr euch im März für eure Xbox holen?