Xbox Games with Gold im März 2023: Diese Gratis-Spiele sind im Abo dabei

Der dritte Monat des Jahres steht an und auch der März hält mal wieder ein paar Gratis-Titel für alle mit Xbox Live Gold-Abo bereit. Wer den Service abonniert hat, kann im kommenden Monat insgesamt drei Spiele ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen, solange das Abo Bestand hat.

Das sind die Games with Gold im März 2023

Wie üblich packt Microsoft auch im März nur Xbox One-Titel in die Gold-Auswahl, Xbox 360-Spiele gibt es seit 2022 nicht mehr im Programm. Dafür könnt ihr euch im dritten Monat des Jahres über insgesamt drei Spiele freuen, die sich natürlich ohne Probleme abwärtskompatibel auf der Xbox Series X bzw. S zocken lassen.

Diese Games with Gold sind im März 2023 dabei:

Trüberbrook (vom 1. bis 31. März)

(vom 1. bis 31. März) Sudden Strike 4 – Complete Collection (vom 1. bis 31. März)

(vom 1. bis 31. März) Lamentum (von 16. März bis 15. April)

Im Spotlight: Trüberbrook

3:13 Trüberbrook - Kickstarter-Trailer zum Mystery-Adventure im Stil von Twin Peaks

Genre: Adventure

Darum geht's: Trüberbrook ist ein Point&Click-Adventure und in einem Paralleluniversum in den 1960er-Jahren ansiedelt. Ausgerechnet in dem titelgebenden deutschen Provinznest Trüberbrook wird der Physikstudent Hans Tannhauser mit nichts Geringerem konfrontiert, als die Welt zu retten!

Der Titel wurde vor einigen Jahren über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert, hinter dem Spiel steht das Kölner Unternehmen btf, das unter anderem auch für das Neo Magazin Royale mit Jan Böhmermann verantwortlich zeichnet.

Klingt möglicherweise ziemlich unspektakulär, hat aber einiges auf dem Kasten und ist vor allem für Fans des Genres definitiv einen Blick wert. Einen Test zu Trüberbrook findet ihr bei den Kolleg*innen der GameStar.

Alle wichtigen Infos zu Xbox Live Gold

Solltet ihr noch kein Xbox Live Gold-Abo haben und wissen wollt, was hinter dem Service und seinen Vorteilen für euch steckt, solltet ihr euch unseren separaten Artikel zum Thema durchlesen. Dort erfahrt ihr nämlich alle wichtigen Infos:

Was haben die anderen Servieces im März zu bieten?

Neben Xbox Live Gold gibt es auch noch weitere Spiele-Services, die euch im März mit neuen Spielen versorgen – ein entsprechendes Abo natürlich vorausgesetzt. Einer dieser Services ist PS Plus Essential, das im März unter anderem einen bekannten Shooter im Programm hat.

Mehr zum Thema PS Plus Essential im März 2023 bekannt: Das sind die neuen Gratis-Spiele von Dennis Michel

Und auch der Xbox Game Pass wird im März 2023 einige Neuzugänge haben. Einige wurden bereits verkündet. Welche das sind – und welche Titel den Service im kommenden Monat verlassen – könnt ihr unserem Übersichtsartikel zu den Game Pass-Spielen im März 2023 entnehmen.

Schnappt ihr euch die Gold-Spiele im März 2023 oder interessieren sie euch nicht?