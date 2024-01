88 auf Metactitic: Eines der besten Xbox-Spiele des Jahres 2022 kommt jetzt auch für PS5

Auch PS5-Besitzer*innen können bald in den Genuss von Immortality kommen.

Im Jahr 2022 erschienen einige großartige Spiele für die Xbox-Konsolen, zumeist schafften es diese Titel aber auch auf andere Plattformen. Eines der wenigen konsolenexklusiven Highlights war Immortality, das auf der Xbox Series X/S, der Xbox One und dem PC für Furore sorgte.

Möglich, dass damals einige PlayStation-Spieler*inenn etwas neidisch auf die Xbox schielten, aber das ist bald nicht mehr nötig. Denn Immortality erscheint nun auch für die PlayStation 5.

Immortality

Release: 23. Januar 2024

23. Januar 2024 System: PS5

Ein ungewöhnliches – und vor allem großartiges – Spiel

1:14 Dieses einzigartige Game Pass-Adventure kommt demnächst auch auf die PS5

Worum geht es in Immortality? Immortality ist ein sogenanntes FMV-Spiel, ihr steuert also nicht direkt Figuren, sondern arbeitet mit Filmsequenzen, in denen echte Schauspieler*innen auftauchen. Mithilfe diverser Aktionen könnt ihr mit dem Material interagieren, Szenen beispielsweise spulen oder anhalten, um so nach und nach immer mehr Informationen zu bekommen.

Und diese Infos dienen dem Ziel des Spiels, denn ihr müsst das Verschwinden einer Schauspielerin aufklären. Diese Dame spielte in insgesamt drei Filmen mit, die allerdings nie veröffentlicht wurden. Eure Aufgabe ist es jetzt, das Material zu sichten, und Anhaltspunkte zu sammeln, die den mysteriösen Fall aufklären könnten.

So etwas habt ihr wahrscheinlich noch nicht gespielt

Zugegeben, das ist ziemlich schwierig zu beschreiben und Immortality hat ein ungewöhnliches Spielprinzip, das es so ähnlich in nur wenigen anderen Titeln wie beispielsweise Her Story gibt. Abseits davon hat der Titel aber noch zahlreiche andere Stärken, etwa die sehr gute Geschichte und die hervorragenden Dialoge, die unweigerlich in den Titel hineinziehen.

Auch Kollegin Annika war damals äußerst angetan:

Und Annika ist mit dieser Meinung nicht alleine. Auf Metacritic steht die Xbox-Version von Immortality bei stolzen 88 Punkten, die PC-Version liegt nur ein Pünktchen drunter.

Anders als für die Xbox, wo der Titel direkt in den Game Pass kam, wird Immortality auf der PS5 nicht direkt in die PS Plus-Bibliothek wandern. Stattdessen wird der Titel im PS Store angeboten, in den USA wird der Preis bei knapp 20 Dollar liegen.

Kennt ihr Immortality schon? Oder holt es ihr es jetzt auf der PS5 nach?