Läuft gerade Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

0 Aufrufe

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Dennis Müller
08.04.2026 | 15:00 Uhr

Es ist soweit. Wir konnten zum ersten Mal Forza Horizon 6 erkunden und durch die Open World des Arcade-Racers streifen. Nachdem wir zuletzt durch Mexiko gebrettert sind, ist jetzt Japan an der Reihe. Bevor es am 15. Mai im Early Access und vier Tage später zunächst auf Xbox Series X/S und PC so richtig losgeht, haben uns Entwickler Playground Games bereits ans Steuer gelassen.

In unserer Preview Build konnten wir frei die komplette Spielwelt erkunden, die ersten drei Story-Rennen fahren und allerhand Open World-Aktivitäten meistern. Allerdings ohne Tiere, ohne Menschen und in nur einer Jahreszeit. Was uns dabei aufgefallen ist, zeigt euch Dennis in seiner Preview.
zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Empfohlen
alle anzeigen
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   9:45

vor einer Stunde

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay + verrät Details zur riesigen Open World Video starten   15:17

23.01.2026

Endlich Japan! Forza Horizon 6 zeigt erstes Gameplay & verrät Details zur riesigen Open World
Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen Video starten   2:18

23.02.2026

Forza Horizon 6-Trailer zeigt die unterschiedlichen Biome der Open World und wir können es kaum erwarten, da durchzuheizen
Previews

Previews
911 Videos

Zum Kanal
Forza Horizon 6

Forza Horizon 6

Genre: Sport

Release: 19.05.2026 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Beliebt
alle anzeigen
Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay? Video starten   13:33

vor 22 Stunden

Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Video starten   1:26

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   9:45

vor 53 Minuten

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen Video starten   1:01

vor 23 Stunden

Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen
Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor Video starten   1:00

12.12.2025

Solo Leveling: Arise Overdrive - Auf den Game Awards gibt Jin-Woo den Weg zum Schattenmonarchen vor
Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst Video starten   6:09

vor 2 Wochen

Pokémon Champions: Alles, was ihr wissen müsst
mehr anzeigen
Aktuell
alle anzeigen
Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans! Video starten   9:45

vor 55 Minuten

Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!
Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay? Video starten   13:33

vor 22 Stunden

Alle Infos zu GTA 6! Ist der Release sicher? Was ist mit der PC-Version? Und wann gibt es endlich Gameplay?
Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen Video starten   1:01

vor 23 Stunden

Netflix kündigt neues One Piece-Special an und das kommt in tausenden kleinen Teilen
Neue Animal Crossing-Alternative von Hoyoverse: Petit Planet kündigt neue Beta an und ihr könnt euch jetzt registrieren Video starten   2:36

vor 6 Tagen

Neue Animal Crossing-Alternative von Hoyoverse: Petit Planet kündigt neue Beta an und ihr könnt euch jetzt registrieren
Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor Video starten   1:26

vor 6 Tagen

Disney Dreamlight Valley: Erster Trailer zum Pocahontas-Update stellt die neue Heldin und ihren Begleiter vor
Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft! Video starten   0:30

vor einer Woche

Find Your Next Game CAGGTUS: Wir zeigen euch, auf was ihr euch freuen dürft!
Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet! Video starten   0:19

vor einer Woche

Wir zeigen euch, wie ihr in Crimson Desert mit dem Pferd driftet - und auch, wie ihr es nicht machen solltet!
Netflix Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer gehts für Aang ins Erdkönigreich Video starten   1:28

vor einer Woche

Netflix' Avatar Staffel 2 hat einen Release-Termin - Im Sommer geht's für Aang ins Erdkönigreich
Hello Kitty Island Adventure: City Town-DLC bringt neuen Charakter mit und schickt euch euch auf eine Großstadt-Map Video starten   1:02

vor einer Woche

Hello Kitty Island Adventure: City Town-DLC bringt neuen Charakter mit und schickt euch euch auf eine Großstadt-Map
Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen Video starten   41:55

vor einer Woche

Neue Spiele im April - Vorschau-Video für PC und Konsolen
Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer Video starten   0:31

vor einer Woche

Crimson Desert Schattenbringer: So bekommt ihr das begehrte Zweihandschwert Darkbringer
Hier können sich Avatar Aang, Zuko und Katara endlich auf die Mütze geben: Release und alle Charaktere von Avatar Legends bekannt Video starten   1     1:24

vor einer Woche

Hier können sich Avatar Aang, Zuko und Katara endlich auf die Mütze geben: Release und alle Charaktere von Avatar Legends bekannt
mehr anzeigen