Probefahrt für Forza Horizon 6 - Das ist die Open World Japans!

Es ist soweit. Wir konnten zum ersten Mal Forza Horizon 6 erkunden und durch die Open World des Arcade-Racers streifen. Nachdem wir zuletzt durch Mexiko gebrettert sind, ist jetzt Japan an der Reihe. Bevor es am 15. Mai im Early Access und vier Tage später zunächst auf Xbox Series X/S und PC so richtig losgeht, haben uns Entwickler Playground Games bereits ans Steuer gelassen.

In unserer Preview Build konnten wir frei die komplette Spielwelt erkunden, die ersten drei Story-Rennen fahren und allerhand Open World-Aktivitäten meistern. Allerdings ohne Tiere, ohne Menschen und in nur einer Jahreszeit. Was uns dabei aufgefallen ist, zeigt euch Dennis in seiner Preview.