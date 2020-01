Xbox Konsolen-Streaming ab sofort auch in Deutschland verfügbar

Microsoft führt das Xbox Konsolen-Streaming jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. Vorerst könnt ihr eure Xbox One-Spiele zwar nur auf Laptops oder Android-Smartphones streamen, wenn ihr am Insider-Programm teilnehmt, aber das dürfte sich auf lange Sicht aber ändern. Die Preview soll dazu dienen, die Technologie zu testen und zu verbessern, bevor sie richtig ausgerollt wird.

Ihr könnt Xbox-Spiele jetzt auch aufs Smartphone streamen

Was ist Xbox Konsolen-Streaming? Mit Microsofts Xbox Konsolen-Streaming könnt ihr die auf eurer Xbox One installierten Spiele über das Internet auf andere Geräte streamen. So wie bei Remote Play auf der PS4: Ihr braucht lediglich eine Internetverbindung, das Spiel läuft dann aber eigentlich auf eurer Hardware zuhause.

Bisher nur Preview: Obwohl das Xbox Konsolen-Streaming jetzt auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar ist, können es noch nicht alle ausprobieren. Ihr müsst dafür an Microsofts Xbox Insider-Programm teilnehmen. Außerdem handelt es sich bisher offiziell nur um eine "ausgeweitete Preview". In den USA und Großbritannien läuft die Preview bereits.

Diese Einschränkungen gibt's: iPhones sind ausgeschlossen. Bisher funktioniert die Preview zum Konsolen-Streaming nur mit ausgewählten Android-Telefonen und -Tablets.

So nehmt ihr an der Preview Teil:

Ihr braucht einen Xbox Insider-Account in einer der teilnehmenden Regionen

Smartphone oder Tablet mit Android 6.0 oder höher sowie Bluetooth 4.0

Bluetooth-fähigen Xbox One Wireless Controller

Microsoft-Konto mit Xbox-Profil und eine Breitband-Internetverbindung

Xbox Game-Streaming (Preview) App aus dem Google Play Store

Controller-Halterung für Dein Smartphone ist nicht zwingend notwendig, wird aber empfohlen

Mehr Informationen zum Xbox Insider-Programm findet ihr hier auf den offiziellen Seiten von Microsoft.

Mehr Xbox-News: