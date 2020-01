Cyberpunk 2077: Aktuell keine PS5- & Xbox Series X-Versionen geplant

CD Projekt RED verschiebt den Release von Cyberpunk 2077 auf September. Das SciFi-RPG rückt so deutlich näher an die nächste Konsolen-Generation in Form von PS5 und Xbox Series X. Der ein oder andere Fan spielt darum vielleicht mit dem Gedanken, lieber auf eine Next Gen-Fassung des Spiels zu warten. Aber die soll laut dem Entwickler derzeit noch gar nicht wirklich geplant sein.

Cyberpunk 2077 hatte immer Hauptaugenmerk auf PS4 & Xbox One

Ein Cross Gen-Release von Cyberpunk 2077 für PS4, Xbox One sowie PS5 und Xbox One X sei derzeit nicht geplant, erklärt der CD Projekt RED-CFO Piotr Nielubowicz in einem Konferenz-Call.

"Im Augenblick kommt Cyberpunk für die PlayStation 4, Xbox One und den PC. Nichts hat sich an diesen Plänen geändert."

Der CEO Adam Kicinski stößt in dasselbe Horn: Cyberpunk 2077 sei immer nur für PS4 und Xbox One geplant gewesen. An den Plänen habe sich nichts geändert, aber CD Projekt RED denkt dennoch über die kommende Konsolen-Generation nach.

"Wir denken über die nächste Generation nach, aber im Augenblick sind wir auf die aktuelle Generation fokussiert. Dieser Plan gilt immer noch."

Im Mai des letzten Jahres hatte der CEO zu diesem Thema verlauten lassen, dass CD Projekt RED Cyberpunk 2077 "wahrscheinlich" auch für eine andere Generation veröffentlichen wollen würde, wenn sich eine entsprechende Möglichkeit ergebe.

Ist damit eine Next-Gen-Version ausgeschlossen? Nein, es wird derzeit nur nicht aktiv an ihr gearbeitet. Es ist zu vermuten, dass die Aussage der Entwickler vor allem Fans beruhigen soll, die jetzt zweifeln, ob sie sich Cyberpunk 2077 überhaupt noch für die aktuelle Konsolengeneration kaufen sollen.

Unsere Einschätzung:

Es ist schwer vorstellbar, dass eine große und technisch aufwändige Produktion wie Cyberpunk 2077 keinen Gebrauch von den Möglichkeiten der PS5 und der Xbox Series X macht. Schließlich wäre das SciFi-RPG dann innerhalb weniger Monate bereits ein "Last Gen-Game". Eine überarbeitete Next-Gen-Fassung ist wahrscheinlich, nur wird es dahingehend noch etwas dauern.

Cyberpunk 2077-Multiplayer kommt erst nach 2021, sagt CD Projekt RED

Cyberpunk-Multiplayer? Dass ein Multiplayer-Projekt im Zusammenhang mit Cyberpunk 2077 erscheinen soll, steht schon eine ganze Weile fest. Die endgültige Bestätigung erfolgte seitens CD Projekt RED dann im September 2019. Die Entwickler experimentieren offenbar sogar mit Mikrotransaktionen. Was genau uns da erwartet, scheint aber noch nicht festzustehen.

Nicht vor 2022: Wir wissen jetzt allerdings, dass Multiplayer-Fans wohl noch eine ziemlich lange Zeit warten müssen, bis sie in der Cyberpunk-Welt gemeinsam mit anderen Spielern und Spielerinnen ihr Unwesen treiben können. Der Multiplayer-Part kommt laut den Entwicklern erst nach 2021 auf den Markt.

Michal Nowakowski von CD Projekt Red ist der SVP of Business Development. Der erklärt in einer Telefonkonferenz, dass die Veröffentlichung des Multiplayers angesichts der Verschiebung von Cyberpunk 2077 und allem, was danach kommt, wohl auf die Zeit nach 2021 verzögert.

"Angesichts des erwarteten Releases von Cyberpunk 2077 im September und angesichts einer Reihe von Ereignissen, die wir für die Zeit nach diesem Datum erwarten, scheint 2021 unwahrscheinlich als Release-Datum für den Cyberpunk-Multiplayer."

Diese mysteriöse "Reihe von Ereignissen" nach dem Release von Cyberpunk 2077 klingt verdächtig nach geplanten DLCs, wenn ihr mich fragt.

