'Jeder Bildschirm ist eine Xbox': Leak aus internem Microsoft-Meeting könnte andeuten, was uns heute Abend erwartet

Microsoft strebt offenbar eine Xbox-Expansion auf alle Bildschirme an.

Xbox-Exklusivspiele auf der PlayStation und Switch und vielleicht sogar das Ende der Xbox-Konsolen? Seit Wochen brodelt mittlerweile die Gerüchteküche rund um Microsofts Xbox-Strategie und deren möglicher Anpassung.

Heute Abend werden Phil Spencer und andere Xbox-Verantwortliche in einem Business Update dazu Stellung beziehen und hoffentlich für Klarheit sorgen. Schon jetzt könnte aber feststehen, was dort bekannt gegeben wird.

Was Phil Spencer und Sarah Bond sagten

Das Online-Magazin Inverse hat nämlich von mehreren Microsoft-Mitarbeiter*innen erfahren, dass es in der letzten Woche ein größeres internes Meeting gab, bei dem unter anderem Phil Spencer und President of Xbox Sarah Bond sprachen. Spencer ging dabei angeblich unter anderem auf die Entlassungen Anfang des Jahres ein und riss weitere Punkte an. Die wichtigsten davon:

Es soll auch zukünftig Xbox-Hardware geben (das wurde schon vor ein paar Tagen berichtet)

In diesem Oktober soll ein neues Call of Duty erscheinen

Bond unterstrich zudem das Ziel von Microsoft, das größte Cross-Platform-Spieleunternehmen der Welt zu werden. Dabei soll auch das Zitat "Every Screen is an Xbox" (dt. "Jeder Bildschirm ist eine Xbox) gefallen sein. Um das zu veranschaulichen, liefen offenbar Szenen aus Palworld auf mehreren Bildschirmen, also TVs, Monitoren, Mobile-Geräten und Handheld-Screens.

Xbox-Spiele auf PlayStation und Switch würden nicht mehr überraschen

Eine Ankündigung, dass bestimmte Spiele also zukünftig auch für andere Systeme abseits der Xbox erscheinen werden, käme heute Abend mittlerweile alles andere als überraschend. Schließlich fährt Microsoft den "Play Anywhere"-Ansatz schon seit Jahren. Es wird trotzdem spannend zu sehen sein, ob tatsächlich auch ehemalige Systemseller wie Halo oder Gears of War auf PlayStation und Co. kommen.

Hinweis: Mehrere Quellen bestätigten Inverse gegenüber das oben genannte Meeting, behandelt die Infos trotzdem als unbestätigtes Gerücht.

Das heiß erwartete Business Update ist ab heute Abend ab 21 Uhr deutscher Zeit in Form eines Video-Pocasts über die dafür üblichen Kanäle (YouTube, Twitch) verfügbar. Auch wir werden den Cast verfolgen und zeitnah eine Übersicht mit den wichtigsten Informationen daraus bereitstellen.