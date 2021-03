Xbox Live Gold – Mit diesem einfachen Trick erhaltet ihr 5 Xbox-Spiele gratis

Mit dem kostenpflichtigen Xbox Live Gold-Service können Spieler*innen 4 kostenlose Spiele pro Monat im Rahmen des Games with Gold-Programms spielen. In Japan, Korea und Argentinien ist jetzt eine Promo-Aktion gestartet, mit der Fans 5 weitere, kostenlose Spiele in ihre Spielebibliothek hinzufügen können. Da die Titel ohne Region-Lock angeboten werden, könnt auch ihr euch mit einem simplen Trick die Gratis-Titel sichern.

5 Xbox 360-Spiele warten auf euch

Welche Gratis-Titel könnt ihr erhalten? Bei den angebotenen Spielen handelt es sich um Xbox 360-Klassiker, bei denen ihr allerdings keine allzu großen Highlights erwarten dürft. Doch da die Spiele kostenlos erworben werden können, solltet ihr nicht zögern, euch folgende Spiele zu sichern:

de Blob 2 (Japan)

Stacking (Japan)

Costume Quest (Japan)

Ikaruga (Argentinien)

Sensible World of Soccer (Korea)

Wie funktioniert der Trick? Alles, was ihr benötigt, ist eine Xbox Live Gold- oder Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaft. Sobald ihr auf den entsprechenden Link klickt, müsst ihr die Region auswählen, in der das Spiel gratis angeboten wird. Die jeweiligen Länder haben wir für euch oben verlinkt.

Beachtet dabei, dass ihr schon im Microsoft Store angemeldet sein müsst, bevor ihr auf die Links klickt. Hat alles geklappt, sollte euch der Titel als kostenlos angezeigt werden.

Weitere Neuigkeiten zu Xbox Live Gold im Überblick:

Was ist Xbox Live Gold?

Bei Xbox Live Gold handelt es sich um eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft, die ihr auf allen Xbox-Konsolen abschließen könnt. Je nachdem, für welches Abo ihr euch entscheidet, werden Preise von rund 7 Euro bis 60 Euro fällig. Neben den 4 kostenlosen Titeln pro Monat erhalten Fans Zugriff auf die Multiplayer-Community, Rabatte im Xbox Store und früheren Zugriff auf Demos oder Beta-Versionen.

Werdet ihr euch die Gratis-Titel sichern?