Xbox Live könnte unbenannt werden: Neuer Name taucht auf Xbox-Konsolen auf

Bei Xbox Live handelt es sich um den Online-Service von Microsoft. Dieser wird benötigt, um Spiele auf allen Xbox-Konsolen im Online-Modus spielen zu können. Wie Fans nun im Dashboard entdeckten, könnte es sein, dass der Dienst nicht mehr lange Xbox Live heißen wird.

Xbox Network statt Xbox Live

Wie könnte Xbox Live stattdessen heißen? Im Dashboard der Xbox-Konsolen ist Xbox Live nicht mehr zu finden. Die User finden lediglich den Hinweis, dass sie sich mit dem "Xbox network" verbinden können.

Das Merkwürdige: Die Umbenennung scheint noch nicht bei allen Usern vollzogen zu sein. Nur einige Spieler*innen wie Tom Warren von The Verge konnten eine Umbenennung feststellen. Was diese User von anderen unterscheidet, ist nicht bekannt.

Link zum Twitter-Inhalt

Link zum Twitter-Inhalt

Entfernung von Xbox Live Gold

Was ist an der Umbenennung dran? Bei der Umbenennung in "Xbox network" ist es auffällig, dass das N von network kein Großbuchstabe ist. Bei der Umbenennung würden die einzelnen Wörter des Titels vermutlich ähnlich wie bei Xbox Live großgeschrieben werden. Demnach könnte es sich einfach nur um die allgemeine Bezeichnung für das Netzwerk von Microsofts Heimkonsolen handeln.

Doch warum der Markenname Xbox Live entfernt wurde, bleibt dennoch ein Rätsel. Im letzten Jahr wurden bereits Gerüchte laut, dass Microsoft eine Umbenennung zu Xbox Online Service plane. Der Grund hierfür soll eine bessere Unterscheidung zum kostenpflichtigen Xbox Live Gold gewesen sein.

Weitere News zum Online-Service von Microsoft findet ihr hier:

Abschaffung von Xbox Live Gold könnte kommen

Womöglich konnte die Umbenennung zum Xbox network auch mit der Abschaffung vom kostenpflichten Online-Service Xbox Live Gold zusammenhängen. Microsoft hat bereits auf diese Gerüchte reagiert und bestätigt, dass es zurzeit keine Pläne für eine Abschaffung gäbe. Doch nur die Zukunft wird zeigen, wie sich der Online-Dienst von Microsoft weiterentwickeln wird.

Was haltet ihr von einer Umbenennung des Online-Dienstes Xbox Live?