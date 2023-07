Das wurde auch wirklich Zeit! Toxisches Verhalten im Xbox-Voice Chat kann bald viel leichter gemeldet werden

Mit der Ankündigung, Sprachaufnahmen der Xbox-Nutzer*innen anzufertigen, wird Microsoft sicherlich nicht nur auf Gegenliebe stoßen.



Hält sich das Unternehmen an die selbstauferlegten Datenschutzvorgaben, könnte es sich aber um ein probates Mittel handeln, für ein entspannteres Miteinander auf den Xbox-Plattformen zu sorgen.



Als langjähriger Xbox Live-Spieler fühlte ich mich schon in vielen Situationen hilflos, in denen ich mich mit beleidigenden oder gar extremistischen Aussagen per Voice Chat konfrontiert sah. Eine Meldung dahingehend hat nie eine weiterführende Maßnahme ausgelöst, was mich bis heute frustriert.



Die Umsetzung der Funktion muss aber stimmen und dahingehend habe ich eine große Sorge: Können 60 Sekunden reichen, um eine Situation korrekt einzuschätzen? Ich bin mir da gar nicht so sicher…