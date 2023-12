Xbox Next: Neue Konsole kommt laut Leak vor PS6 und wird sogar günstiger - aber auf Kosten von Leistung

Die nächste Xbox-Konsole könnte früher als erwartet erscheinen.

Aktuell mehren sich die Gerüchte um eine mögliche PS5 Pro, aber auch für Xbox-Fans gibt es nun Neuigkeiten. Statt eines Mid-Gen-Updates richtet sich der Blick der Insider allerdings hier schon auf die nächste Konsolen-Generation, die angeblich auf den Namen Xbox Next hören soll.

Neuen Gerüchten zufolge soll die neue Konsole nicht nur verhältnismäßig bald erscheinen, sondern preislich auch unter der PS6 liegen. Allerdings könnte sie dafür an Leistung einbüßen.

Next Gen-Xbox soll schon 2026 erscheinen

Der Leak stammt von YouTuber RedGamingTech, der neue Informationen zur kommenden Xbox erfahren haben will. Seine konkreten Quellen bleiben dabei anonym, er nennt lediglich "einige Entwickler*innen und andere Personen", mit denen er gesprochen habe.

Laut seinen Aussagen soll die neuen Xbox-Konsole kein Mid Gen-Refresh wie etwa bei der PS5 Pro werden, sondern direkt eine Next Gen-Konsole. Der Release ist demnach bereits für 2026 geplant.

Frühere Gerichtsdokumente aus dem Gerichtsverfahren um die Activision-Blizzard-Übernahme durch Microsoft hatten noch von einem Release 2028 gesprochen. Diese Pläne scheinen sich nun aber nach vorne verschoben zu haben.

Das deckt sich auch mit Informationen von Journalist und Insider Jeff Grubb, der erst kürzlich den möglichen Release der PS5 Pro eingegrenzt hat. Auch er wollte von einem Leaker gehört haben, dass die nächste Xbox 2026 erscheint.

Die Infos von RedGamingTech gehen aber noch ein wenig weiter. Durch den Release 2026 statt 2028 soll die neue Xbox nämlich aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht wie geplant auf einen Zen-6-Chip für die CPU setzen, da dieser erst später erscheinen dürfte.

Stattddessen soll die Konsole einen Zen-5-Chip bekommen. Dadurch dürfte die Xbox merklich schwächer als die PS6 ausfallen, mit deren Release wir zumindest Gerüchten zufolge nicht vor 2028 rechnen können.

Gleichzeitig soll die Xbox Next dann aber angeblich auch günstiger als die PS6 werden. Einen genauen Preispunkt für die beiden Konsolen nennt der Leaker allerdings noch nicht.

Wie glaubwürdig ist der Leak?

RedGamingTech gilt als relativ zuverlässiger Leaker, wenn es um AMD-Hardware geht. Gleichzeitig lag der Insider in der Vergangenheit auch bereits falsch, beziehungsweise haben sich nicht alle seine Gerüchte bislang bewahrheitet. So oder so solltet ihr Leaks natürlich immer mit Vorsicht genießen.

Sollte RedGamingTech allerdings recht behalten, wäre das eine interessante neue Strategie für Xbox: Damit wäre die Konsole das erste Mal seit der Xbox 360 günstiger als die PlayStation-Konkurrenz. Zwar müssten wir dann ein wenig Leistung einbüßen, im Gegenzug könnte die Konsole aber erschwinglicher werden.

Was würdet ihr davon halten, wenn die nächste Xbox bereits früher aber dafür mit weniger Leistung erscheint?