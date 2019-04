Langsam aber sicher wird es immer klarer, dass Microsoft schon bald ein neues Modell der Xbox One auf den Markt bringen wird. Gerüchte über ein neues disk-loses Modell gibt es schon seit Anfang März, außerdem geisterten bereits Mock-Ups der Verpackung durchs Netz.

Der neueste Leak der sogenannten Xbox One S All Digital Edition lässt allerdings kaum noch Zweifel an der Existenz der Konsole, die ohne ein Disk-Laufwerk ausgeliefert wird. Winfuture hat diverse Informationen zu dem System zugespielt bekommen und auch einige Bilder der All Digital Edition veröffentlicht.

Wie der Name schon verrät, wird die All Digital Edition komplett auf Downloads setzen, drei Spiele sollen zudem ab Werk vorinstalliert sein.

Die Infos aus dem Leak zur All Digital Edition

Das Design der Konsole ähnelt sehr stark einer "normalen" Xbox One, an der Frontseite fehlen lediglich der Schlitz für den Disk-Einschub sowie die Auswurftaste.

Bildquelle

Wichtig: Auch wenn die Hinweise mittlerweile ziemlich eindeutig sind, handelt es sich bei diesen Informationen bislang noch um unbestätigte Gerüchte.

Angeblich wird Microsoft die All Digital Edition offiziell am 16. April vorstellen. Microsoft Deutschland wollte die All Digital Edition bereits in der Vergangenheit weder bestätigen noch anderweitig kommentieren.