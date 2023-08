Xbox startet genialen Controller-Service in den USA und der soll gefälligst auch nach Deutschland kommen!

Ich bin ein großer Fan von Selbstreparaturen. Sei es nun bei meinen Kopfhörern oder wenn eine Feder in meinem DualSense-Pad für die PS5 bricht, die kaum teurer als ein Euro ist.



Bei vielen anderen Controller-Komponenten ist das aber so eine Sache. Insbesondere bei den Sticks, die sich nur selten (wie beim DualSense Edge oder dem Victrix BFG) austauschen lassen, sondern grundsätzlich auf die Platinen in den Gamepads gelötet sind.



Dann führt kein Weg mehr an einem professionellen Reparatur-Service vorbei, die sind in Deutschland aber immer seltener geworden. Und auch ein Reparatur-Café oder ein Hack-Space ist nicht zwangsläufig in der Nähe.



Daher sind in der Vergangenheit auch etliche meiner Xbox-Controller mit driftenden Sticks in den Müll gewandert. Solch einen Ersatzteilverkauf wie in den USA würde ich also liebend gern auch in Deutschland sehen.



Allein schon, um den immer weiter steigenden Mengen an E-Schrott entgegenzuwirken und beruhigter mit teuren Pro-Controllern zu spielen. Ein frischer Stick wäre eben nur einen Klick entfernt.