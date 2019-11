Wie oft wurde die Xbox One verkauft? Neuer Bericht gibt Einschätzung ab

Die Next Gen-Konsolen stehen vor der Tür und so langsam geht das Wettrennen von PS4 und Xbox One ins große Finale. Ein direkter Vergleich zwischen den Absatzzahlen der beiden Konsolen ist aber schon lange nicht mehr möglich. Während Sony regelmäßig bekannt gibt, wie viele Exemplare der PS4 über die Ladentheke gingen, hält sich Microsoft bekanntlich bedeckt.

Ein neuer Bericht aus den USA, der sich auf Daten des Marktforschungsunternehmens IDC beruft, gibt nun immerhin eine aktuelle Einschätzung ab.

Statusbericht: Wo steht die Xbox One?

Laut dem Nachrichtensender CNBC (via Seasoned Gaming) soll Microsoft bis einschließlich des zweiten Quartals 2019 insgesamt etwa 46,9 Millionen Xbox One-Konsolen abgesetzt haben. Die tatsächlichen Verkaufszahlen können aber natürlich dennoch abweichen. Jedoch wird es die wohl nicht geben, da Microsoft schon länger lieber Erhebungen zur "Spielerbindung" als internes Ziel ausgeschrieben hat.

Wir haben uns an Microsoft gewandt und um eine Stellungnahme zu den genannten Verkaufszahlen gebeten.

Nintendo ist auf den Fersen: Sollten die etwa 47 Millionen Exemplare aber akkurat sein, dann wird es langsam knapp für die Xbox One - denn auch die Switch ist weiterhin sehr erfolgreich. Nintendo konnte bislang fast 42 Millionen Konsolen absetzen, der zweite Platz ist Microsoft also wohl nicht mehr allzu lange gesichert.

Sony ist uneinholbar: Die PS4 hingegen hat jüngst erst die magische 100 Millionen-Marke geknackt und steht damit in mehr als doppelt so vielen Haushalten als die Xbox One. Aber wer weiß, was die kommende Konsolengeneration bringt.

Alle Next Gen-Infos: