Diese Xbox One X im Cyberpunk 2077-Look leuchtet im Dunkeln

Schon vor ein paar Tagen leakte ein Xbox One-Controller im schicken Cyberpunk 2077-Design und nun gibt es auch die passende Konsole dazu. Die Special Edition der Xbox One X (1 TB) wurde nun offiziell enthüllt und zeigt eine Konsole im abgenutzten Metall-Look, die im Dunkeln leuchten kann.

Cyberpunk 2077 - Limitierte Xbox One X-Special Edition enthüllt

Dieser "Ich leuchte im Dunkeln"-Effekt hat aber nichts mit irgendwelchen Lämpchen zu tun, die an der Xbox One X angebracht sind. Stattdessen wird auf klassische, fluroeszierende Farbe gesetzt. Auf der Seite ist ein "No Future"-Grafitti angebracht, dass wir auch dann lesen können, wenn die Konsole ausgeschaltet ist.

Ja, ihr habt's sicher gesehen: Die kleinen LED-Lämpchen gibt es trotzdem.

Ansonsten übernimmt die Konsole den eher schlichten "Schrott"-Look des Controllers. Das Motto ist klar: In Cyberpunk 2077 ist alles ein bisschen kaputt, ein bisschen futuristisch und unter der Oberfläche brutzelt das heiße Feuer der Dystopie.

Offizielle Beschreibungstexte zum Cyberpunk 2077-Xbox-Controller:

Lebe das Söldnerleben mit dem Xbox Wireless Controller - Cyberpunk 2077 Limited Edition

Das robuste Design basiert auf dem Kult-Cyberpunk-Charakter Johnny Silverhand

Tauche ein in eine Zukunft, in der Technologie der Schlüssel zum Überleben ist

Benutzerdefinierte Tastenbelegung mit der Xbox-Accessoires-App

Schließe jedes kompatible Headset an die 3,5-mm-Stereo-Headset-Buchse an

Kleine Info: Der Cyberpunk 2077-Controller kann auch separat erworben werden.

Die limitierte Special Edition der Xbox One X entsteht in Kooperation zwischen Microsoft und CD Projekt RED. Ungefährer Release-Zeitraum soll der Juni 2020 sein. Ob die Konsole dann auch gleich weltweit angeboten wird, wissen wir derzeit nicht.