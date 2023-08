"Diese Konsole will nicht sterben": Xbox Series S wird bei Hausbrand komplett verkokelt, funktioniert aber immer noch

Diese verkokelte Xbox Series S läuft noch einwandfrei.

Bei der kompakten Xbox Series S müsst ihr im Vergleich zur großen Schwester, der Series X, zwar technische Abstriche machen, jedoch eignet sich das kleine Gerät perfekt als Game Pass-Konsole, mit der ihr trotzdem Next Gen-Luft schnuppern könnt. Die Konsole hat also trotz technischer Einschränkungen was auf dem Kasten – und sie ist offenbar auch feuerfest. Zumindest im Falle eines glücklichen Spielers, der seine Series S auch nach einem Hausbrand noch nutzen kann (via wccftech).

Verbrannte Xbox Series S lässt sich noch starten

Das untere Video wurde vom Twitter-Channel Xbox News geteilt und stammt ursprünglich von Twitter-User @demizenc, dessen Freund einen Hausbrand miterleben musste. Dabei wurde auch dessen Xbox Series S in Mitleidenschaft gezogen.

Im Video sehen wir das deutlich angekokelte und teils eingeschmolzene Gehäuse des Geräts. Doch ein Wunder: Wie uns der Spieler im Video zeigt, startet die Konsole trotz "Brandwunden". Er kann ganz normal durchs Menü navigieren und startet am Ende sogar FIFA 23:

Ob die Konsole nicht doch bleibende technische Schäden davongetragen hat, bleibt unklar. Jedoch ist es bemerkenswert, dass die Series S trotz des deutlichen äußeren Schadens noch ganz normal hochfährt und zumindest in einem kurzen im Video gezeigten Zeitraum bedient werden kann.

Im Februar 2023 berichteten wir über einen ähnlichen Fall. In einem viralen TikTok-Video zeigte ein Spieler seine PS5, deren Gehäuse ebenfalls durch einen Hausbrand beinahe komplett geschmolzen wurde. Auch er bewies in seinem Video, dass Brände Konsolen nicht so einfach niederstrecken können und zeigte, wie das Gerät trotz äußerem Brandschaden noch starten und Minecraft abspielen konnte.

Neue Xbox mit größerem Speicher gesucht? Die Xbox Series S ist übrigens ab dem 1. September in einer neuen 1 TB-Variante verfügbar (hier vorbestellen), die anders als das Standard-Modell in einem schicken schwarzen Gehäuse daherkommt (was im Gegensatz zum oberen Video auch so gewollt ist).

Die Konsole ist für 349,99 Euro zu haben und wurde im Zuge des Xbox Games Showcase im Juni 2023 enthüllt. Alle Infos zum neuen Modell findet ihr in der oben verlinkten GamePro-Übersicht.