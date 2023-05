Xbox Series X im Angebot: Jetzt im Bundle mit Forza Horizon 5 günstiger als einzeln kaufen

Durch einen Ebay-Gutschein könnt ihr die Xbox Series X jetzt im Bundle mit Forza Horizon 5 Premium günstig abstauben.

Bei Ebay könnt ihr gerade die Xbox Series X im Bundle mit der Forza Horizon 5 Premium Edition günstig bekommen, und zwar für 489€ (UVP: 559,99€). Zwar wird euch auf der Shopseite noch ein Preis von 539€ angezeigt, es gibt aber 50€ Extra-Rabatt, wenn ihr den Code TECHNIKSTORE verwendet. Laut Vergleichsplattformen gibt es das Bundle nirgendwo sonst auch nur annähernd so günstig, selbst die Xbox Series X einzeln ist nirgendwo günstiger zu finden.

Der Rabattcode ist zwar theoretisch noch bis zum 17. Mai gültig, ihr solltet aber damit rechnen, dass das Angebot schon vorher ausverkauft ist. Anbieter ist der größere Ebay-Händler Sbdirect24 mit 98,6 Prozent positiven Rezensionen, der häufiger in ähnlichen Ebay-Aktionen Konsolen günstig anbietet.

Auch PS5 und Nintendo Switch im Angebot

Auch die PS5 in der Disc Edition könnt ihr euch bei Ebay gerade günstig schnappen.

Durch den Code TECHNIKSTORE könnt ihr bei Ebay gerade nicht nur die Xbox Series X, sondern auch die PlayStation 5 und die Nintendo Switch, sowohl in der normalen als auch in der OLED-Version, günstig im Angebot bekommen. Anbieter ist auch in diesen Fällen zumeist Sbdirect24. Hier der Überblick über die besten Deals:

Auch in diesen Fällen erwarten wird, dass die Angebote lange vor Ende der Gutscheinaktion am 17. Mai ausverkauft sind. Bei der Nintendo Switch im Bundle mit Super Mario Odyssey scheinen sogar schon jetzt nur noch wenige Exemplare auf Lager zu sein.

Was bietet die Forza Horizon 5 Premium Edition?

8:10 Forza Horizon 5 hat endlich ein richtiges Addon - und das ist super!

Die Premium Edition des Open-World-Rennspielhits Forza Horizon 5 kostet einzeln normalerweise 99,99€. Sie enthält neben dem Hauptspiel sämtliche Erweiterungen. Darunter ist das Hot Wheels Add-On, das euch mit den berühmten Spielzeugautos fahren lässt, und auch das erst Ende März erschienene Rallye-Abenteuer. Der Autopass, durch den ihr viele neue Fahrzeuge bekommt, ist ebenfalls mit dabei.