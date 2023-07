Xbox Series X im Angebot: Jetzt schnell noch günstig schnappen vor der Preiserhöhung

Kurz vor der Preiserhöhung gibt es die Xbox Series X jetzt bei GameStop günstig im Angebot.

Bei GameStop bekommt ihr gerade die Xbox Series X günstiger, und zwar für 449,99€. Da es die Konsole einzeln noch immer nur selten im Angebot gibt, ist das ein sehr guter Preis. Jedenfalls bekommt ihr sie laut Vergleichsplattformen derzeit nirgendwo sonst so günstig. Der Deal scheint nach derzeitigem Stand nur online verfügbar zu sein, dieser Link bringt euch hin:

Das Angebot ist auch deshalb interessant, weil der Preis der Xbox Series X bald steigt: Laut Microsoft soll sie schon ab 1. August 549,99€ und damit genauso viel wie die PS5 kosten. Falls ihr also noch eine Xbox Series braucht, um das am 6. September erscheinende Starfield zu spielen, ist jetzt eine sehr gute Gelegenheit dazu, die Konsole noch günstig abzustauben.

GameStop macht derzeit übrigens keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Normalerweise lässt der Händler so gute Konsolen-Angebote aber nur kurze Zeit laufen. Ihr solltet also besser schnell sein.

Beste Alternative: Xbox Series X mit Diablo 4

Bei Ebay gibt's die Xbox Series X mit Diablo 4 gerade durch einen Gutscheincode günstig.

Falls ihr euch für das Action-Rollenspiel Diablo 4 interessiert, könnt ihr euch die Xbox Series X auch günstig zusammen mit dem vor knapp einem Monat erschienene Megahit sichern. Für beides zusammen bezahlt ihr 499€, wenn ihr bei Ebay kauft und den Rabattcode WASD23 verwendet. Alternativ könnt ihr das Bundle bei GameStop für 499,99€ bekommen:

Einzeln gibt es Diablo in der Xbox-Version gerade laut Vergleichsplattformen nirgendwo für weniger als 63,85€ inklusive Versand, also spart ihr durch das Paket nochmal rund 14 bis 15€ extra, falls ihr das Spiel sowieso haben wollt. Der Ebay-Code ist nur noch bis morgen gültig, falls das Bundle nicht ohnehin schon vorher ausverkauft ist. GameStop hingegen macht auch in diesem Fall keine Angaben zur Dauer des Angebots.

Weitere günstige Sonderangebote sowie interessante Neuerscheinungen findet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht oder direkt hier: