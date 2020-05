Xbox Series X: Es gibt genug Exemplare zum Launch, sagt Phil Spencer

Microsofts Xbox-Chef Phil Spencer zeigt sich sehr zuversichtlich, was die Verfügbarkeit der Xbox Series X zum Launch angeht. Er habe ein gutes Gefühl, dass für die weltweite Veröffentlichung genug Geräte an den Start gehen werden. Im Vergleich dazu könnte es bei Sonys PlayStation 5 hingegen zu Engpässen kommen.

Weltweiter Launch: Die Xbox Series X geht im Gegensatz zur Xbox One damals überall auf der Welt gleichzeitig in den Handel. Dass das bei der aktuellen Konsolen-Generation nicht der Fall sei, bereue Microsoft mittlerweile.

Ähnliche Probleme sollen dieses Mal vermieden werden, indem der Launch der Xbox Series X weltweit überall gleichzeitig erfolgt. Dabei könne eigentlich kaum noch etwas schief gehen, Phil Spencer zeigt sich zuversichtlich.

Genug Geräte zum Launch? Laut Phil Spencer fühle sich aktuell alles gut an, wie er im Gespräch mit dem Talking Games Podcast zu Protokoll gibt. Das betreffe sowohl die Hardware- als auch die Software-Seite.

"Wir fühlen uns gut, was die Hardware-Seite unserer Lieferkette angeht."

"Es fühlt sich so an, als werden wir in der Lage sein, genug Einheiten zu bekommen."