Über 2 Meter hoch: Bastler baut gigantische Xbox Series X, die sogar funktioniert

Erinnert ihr euch noch an den Xbox Series X-Kühlschrank? Nach der Präsentation der Konsole wurde das kantige Design in den Sozialen Medien ordentlich durch den Kakao gezogen. Microsoft machte den Spaß damals kurzerhand mit und baute einen funktionierenden Kühlschrank, der aussieht wie eine Series X. Zocken kann man mit dem Gerät leider nicht, doch der Bastler Michael Pick schafft Abhilfe.

Diese Xbox Series X überragt uns (fast) alle

Darum geht es: Auf dem Kanal The Casual Engineer ist ein Video erschienen, in dem Pick eine Xbox Series X baut, die den angesprochenen Kühlschrank sogar noch überragt und mit der sich trotzdem noch spielen lässt. Das beweist der Bastler mit einer Runde Halo und Minecraft. Möglich wird das Ganze, da im inneren der gigantischen Hülle eine normale Xbox Series X steckt.

Besonders cool sind die vielen Details. Vorne sehen wir den An- und Ausknopf mit dem Xbox-Logo, das Laufwerk und den Knopf für den Auswurf von Datenträgern. Selbst die Anschlüsse auf der Rückseite sind identisch mit der echten Konsole, auch wenn sie natürlich keine echte Funktion haben.

Das bringt die Konsole auf die Waage: Wie Pick in dem Video verrät, misst die monumentale Series X mehr als einen Meter in der Breite und Tiefe und über zwei Meter in der Höhe. Für diese Größe wiegt die Konsole mit rund 113 Kilo sogar überraschend wenig.

Im Video könnt ihr den Vorgang von Beginn an verfolgen:

Mit der Konstruktion konnte Michael Pick den Guinness Weltrekord für die größte Xbox der Welt aufstellen, auch wenn es sich technisch gesehen nur um eine Hülle handelt, in der die echte Konsole steckt. Behalten hat Pick das Gerät übrigens nicht – dieses steht inzwischen in einem Vereinsheim, damit sich Kinder daran erfreuen können.

Von einem ähnlichen Projekt, nur mit einem Game Boy, berichten wir hier:

PS5 Slim zeigt: Es geht auch in die andere Richtung

Vermutlich noch schwieriger, als eine Konsole aufzublasen, ist es, eine Konsole schrumpfen zu lassen. Vor allem, wenn in dem Gerät so viele Teile und mächtige Lüfter stecken wie in der PlayStation 5. DIY Perks hat es jedoch zustande gebracht und die erste PS5 Slim der Welt geschaffen. Das Kupfer-Design kann durchaus beeindrucken, auch wenn die Konstruktion so ihre (versteckten) Haken hat oder besser gesagt einen Rattenschwanz hinter sich nachzieht.

