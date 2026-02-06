2000 Switch- & Switch 2-Spiele jetzt im Angebot: Das sind die 10 Top-Deals!

Gerade könnt ihr euch im Nintendo eShop mal wieder günstig mit Spielen für Switch und Switch 2 eindecken.

Im Nintendo eShop gibt es gerade wieder einmal eine riesige Auswahl an neuen Sonderangeboten: Aktuell sind mehr als 2000 Spiele für Switch und Switch 2 reduziert, darunter ein paar der ganz großen Open-World-Hits, aber auch einige spannende Indie-Geheimtipps. Wir haben euch in diesem Artikel zehn Highlights herausgesucht und stellen euch die Spiele kurz vor. Die Übersicht über alle Deals findet ihr, wenn ihr diesem Link folgt:

Hogwarts Legacy

1:00 Hogwarts Legacy-Trailer zeigt, wie die Switch 2-Version aussieht - auch im Vergleich zur Switch

Angebot gültig bis: 16. Februar

Hogwarts Legacy könnt ihr gerade sowohl in der Switch-Version als auch in der neuen und deutlich hübscheren Switch 2-Fassung günstiger abstauben. Das Open-World-Spiel ist schon deshalb ein Muss für alle Harry-Potter-Fans, weil ihr hier nicht nur die berühmte Zauberschule, sondern auch deren bildschönes Umland mit seinen magischen Wesen frei erkunden könnt. Obwohl Hogwarts Legacy im späten 19. Jahrhundert spielt, trefft ihr sogar ein paar bekannte Charaktere.

Spielerisch punktet Hogwarts Legacy mit zwanzig verschiedenen Kampfzaubern sowie zahlreichen Tränken und magischen Gegenständen, die euch mit ganz verschiedenen Taktiken experimentieren lassen. Neben Action bietet das Gameplay auch noch zahlreiche Rätsel, durch die ihr sowohl uralte Geheimnisse lüftet als auch die kniffligen Aufgaben meistert, vor die euch der nicht immer leichte Alltag eines Zauberschülers in Hogwarts stellt.

Street Fighter 6

3:06 Street Fighter 6 zeigt im Trailer überraschenden Singleplayer-Modus

Angebot gültig bis: 26. Februar

Wie seine Vorgänger ist auch Street Fighter 6 ein hervorragendes Fighting Game, das durch zahlreiche Kombos und Spezialattacken für Tiefgang sorgt und trotz seiner Komplexität auch für Neulinge zugänglich bleibt. Daneben bringt der jüngste Teil der altehrwürdigen Reihe aber auch einige Neuerungen mit, darunter eine rund 20 bis 30 Stunden lange Solo-Kampagne, die euch eine Open World erkunden und neben Kämpfen zahlreiche Minispiele meistern lässt.

Das Hauptspiel enthält 18 verschiedene Charaktere, darunter elf bekannte Figuren und sieben ganz neue Gesichter. Neben der Kampagne gibt es natürlich auch Multiplayer, lokal oder online. Die Switch 2-Version bietet zudem neben einigen Verbesserungen ganz neue, exklusive Modi wie den Gyro-Kampf und den Kalorienwettkampf, die auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con 2-Controller setzen. Mit der Demo im Nintendo eShop könnt ihr diese Modi kostenlos ausprobieren.

DRAGON BALL: Sparking! ZERO

1:35 Dragon Ball: Sparking! Zero im Switch- und Switch 2-Trailer

Angebot gültig bis: 15. Februar

Das Ende 2025 für Switch und Switch 2 erschienene DRAGON BALL: Sparking! ZERO ist ein Fighting Game und laut internationalen Bewertungen das beste Dragon-Ball-Spiel seit Dragon Ball FighterZ aus 2018. Ihr bekommt 180 spielbare Charaktere geboten und könnt im Episoden-Modus viele der spektakulärsten Kämpfe der Anime-Vorlage nachspielen. Dabei könnt ihr sogar eigene Entscheidungen treffen und dadurch den Verlauf der Geschichte verändern.

Obendrauf wird auch noch ein Editor mitgeliefert, durch den ihr eigene Szenarien entwerfen und Zwischensequenzen mit euren Lieblingsfiguren erstellen könnt. Spielerisch setzt DRAGON BALL: Sparking! ZERO wie seine Vorgänger auf 3D-Arenen, in denen ihr völlige Bewegungsfreiheit in allen Richtungen genießt (auch nach oben und unten!), sowie auf eine reiche Auswahl an Attacken, Spezialfähigkeiten und Ki-Blasts, die den Gefechten Tiefgang verleihen.

Just Dance 2026 Edition

Die Just Dance 2026 Edition lässt euch auch im Koop tanzen.

Angebot gültig bis: 18. Februar

Den erst vor ein paar Monaten erschienenen neuesten Teil von Ubisofts beliebter Tanzspiel-Reihe Just Dance bekommt ihr schon jetzt zum stark reduzierten Preis. Die 2026 Edition bietet euch 40 neue Songs, unter denen ihr sowohl Klassiker der Pop-Geschichte als auch aktuelle Hits findet. Mit dabei sind etwa „Hung Up“ von Madonna, „Houdini“ von Dua Lipa oder VIVA LA VIDA von Coldplay. Außerdem gibt es einen neuen Party-Modus, durch den ihr jetzt im Koop tanzen könnt.

Daneben bekommt ihr erneut das übliche umfangreiche Paket geboten, durch das ihr eure Tanzkünste online oder lokal mit denen anderen Spieler*innen messen oder für euch allein tanzen könnt. Falls ihr dabei möglichst viele Kalorien verbrennen wollt, könnt ihr in den Workout-Modus wechseln. Außerdem wird euch mit der Just Dance 2026 Edition ein Monat im Abo-Dienst Just Dance+ mitgeliefert, durch den ihr Zugriff auf hunderte zusätzliche Songs bekommt.

Shadow Labyrinth - Nintendo Switch 2 Edition

Shadow Labyrinth ist eine düstere Neuinterpretation des Klassikers Pac-Man.

Angebot gültig bis: 15. Februar

Shadow Labyrinth bekommt ihr jetzt nicht nur in der Switch-Version, sondern auch in der Switch 2 Edition mit höherer Auflösung und besserer Bildrate günstiger. Shadow Labyrinth ist ein actionreicher Metroidvania-Platformer, der zwar offiziell auf dem Spieleklassiker PAC-MAN basiert, mit seinem düsteren Artdesign, seinen albtraumhaften Monstern und seinem Fokus auf fordernde Nahkämpfe aber eher an ein 2D-Dark-Souls erinnert.

Ihr schlüpft in die Rolle eines Schwertkämpfers, der von einer seltsamen gelben Kugel namens PUCK zum Leben erweckt wird und nun gemeinsam mit dieser durch eine geheimnisvolle, vom Krieg verwüstete Welt voller furchterregender Kreaturen zieht. Glücklicherweise seid ihr selbst kaum weniger angsteinflößend, zumal ihr mit PUCK verschmelzen und dadurch eine groteske Gestalt annehmen könnt, in der ihr Feinde einfach verschlingt.

Assassin's Creed Shadows

0:55 Assassin's Creed Shadows: Au der Nintendo Switch 2 durch Japan kämpfen und schleichen

Angebot gültig bis: 18. Februar

Die erst im Dezember 2025 erschienene Switch 2-Version von Assassin's Creed Shadows könnt ihr jetzt schon günstiger abstauben. Das jüngste Spiel aus Ubisofts Open-World-Reihe schickt euch in ein landschaftlich wunderschönes und mit viel Liebe für historische Details präsentiertes Japan des 16. Jahrhunderts und lässt euch dort aus der Sicht des Samurais Yasuke und der Shinobi Nanoe eine Rachegeschichte erleben, die euch 50 bis 80 Spielstunden lang fesseln dürfte.

Yasuke ist eher ein Mann fürs Grobe und traktiert seine Feinde gerne mit wuchtigen Schwertangriffen, kann alternativ aber auch zum Bogen greifen. Nanoe hingegen ist mit ihrer Beweglichkeit und Ausrüstung wie Enterhaken und Rauchbomben eher aufs Schleichen spezialisiert und bringt dabei das Spielgefühl der frühen Assassin's-Creed-Spiele ein Stück weit zurück. Außerhalb von Kämpfen könnt ihr jederzeit zwischen den beiden Charakteren wechseln.

Batman: Arkham Knight

7:08 Batman: Arkham Knight - Testvideo zum Ende der Arkham-Trilogie

Angebot gültig bis: 16. Februar

Batman: Arkham Knight ist das große Finale der hochgelobten Batman-Arkham-Reihe und lässt euch erstmals das gesamte Gotham City erkunden, in einer Open World, die rund fünfmal so groß ist wie die des Vorgängers Arkham City. Dabei trefft ihr auf viele berühmte Schurken wie Scarecrow, Harley Quinn und den Riddler. Große Distanzen überwindet ihr diesmal blitzschnell mit dem legendären Batmobil, das eine Menge hilfreicher High-Tech-Features bietet.

Ansonsten folgt Arkham Knight größtenteils dem bewährten Spielprinzip der vielfach preisgekrönten Vorgänger: Als Batman liefert ihr euch spektakulär inszenierte Faustkämpfe, schlagt aber auch gerne aus dem Verborgenen zu und schaltet Feinde beispielsweise blitzschnell mit Angriffen aus der Luft aus. Oft müsst ihr auch erst mal im Detektivmodus Spuren untersuchen, um die Bösewichte aufzuspüren. Dazu stehen euch zahlreiche Gadgets zur Verfügung.

METAL GEAR SOLID - Master Collection Version

Metal Gear Solid ist einer der ganz großen Meilensteine des Stealth-Action-Genres.

Angebot gültig bis: 25. Februar

Die METAL GEAR SOLID - Master Collection Version bietet euch nicht nur das 1998 erschienene Schleichspiel, das die bis heute erfolgreiche Reihe ins 3D-Zeitalter geführt hat, in einer Switch-Neuauflage, sondern liefert euch auch gleich die beiden 2D-Vorgänger Metal Gear und Metal Gear 2: Solid Snake mit dazu. Obendrauf bekommt ihr noch verschiedene digitale Bücher, die mehr über die Geschichten und Charaktere aller drei Spiele verraten.

Metal Gear Solid gilt mit seiner damals einzigartigen Mischung aus Shooter-Gameplay und vorsichtiger, planvoller Infiltration feindlicher Basen als Meilenstein des Stealth-Action-Genres, dessen Beispiel noch heute viele Spiele folgen. Legendär ist auch die dramatische Story, die sich um einen drohenden Krieg, atomare Massenvernichtungswaffen und zahlreiche Intrigen dreht und sich dabei vor keinem Actionfilm-Blockbuster zu verstecken braucht.

The Rogue Prince of Persia

1:43 The Rogue Prince of Persia im Trailer

Angebot gültig bis: 18. Februar

Mit The Rogue Prince of Persia hat die berühmte, schon 1989 gestartete Action-Platformer-Reihe im letzten Jahr einen neuen Roguelike-Ableger bekommen: Diesmal müsst ihr bei jedem Tod von vorn anfangen, lernt jedoch durch entdeckte Geheimnisse und Begegnungen mit Charakteren immer wieder Neues, sodass ihr beständig Fortschritt macht. Die prozedural generierten Level und zufällige Events tragen zusätzlich dazu bei, dass kein Run dem anderen gleicht.

Die Story passt zum Roguelike-Prinzip: Ihr spielt einen Prinzen, der sein Volk ins Unglück gestürzt hat und nun die Chance bekommt, mit jedem neuen Versuch aus seinen Fehlern zu lernen. Für spielerischen Tiefgang sorgt neben der Beweglichkeit des Prinzen, der zu akrobatischen Kunststücken und Kombos imstande ist, auch die Ausrüstung: Mit der Zeit schaltet ihr über 100 Waffen und Medaillen mit diversen Effekten frei, die ganz unterschiedliche Spielstile erlauben.

SteamWorld Build

1:39 SteamWorld Build - Mischung aus Städtebau und Dungeon Keeper im Trailer

Angebot gültig bis: 28. Februar

Die in einem von Robotern bevölkerten Universum angesiedelte SteamWorld-Reihe hat in Spielen wie SteamWorld Dig, SteamWorld Heist und SteamWorld Quest schon immer mit ganz verschiedenen Genres experimentiert. Mit SteamWorld Build wagt sie sich nun an ein Aufbauspiel: Ähnlich wie in den Anno-Spielen baut ihr eure eigene Stadt auf und müsst dabei stets auf die Bedürfnisse ihrer Bewohner achten, damit sie wachsen und gedeihen kann.

Das Setting von SteamWorld Build ist allerdings recht ungewöhnlich: Ihr baut nämlich eine Bergbaustadt im Wild-West-Stil mit Gebäuden wie Saloons, Sheriff-Büros oder Hutmachern. Unter der Stadt liegt zudem eine riesige Mine, in der neben wertvollen Erzen auch uralte Technologien verborgen sind. Hier ähnelt das Gameplay beim Anlegen von Tunneln eher dem Klassiker Dungeon Keeper als Anno. Somit bekommt ihr zwei ganz unterschiedliche Aufbauspiel-Arten auf einmal.

Über 2000 weitere Sonderangebote im Nintendo eShop abstauben!

Wie schon gesagt, sind die hier vorgestellten Angebote nur ein winziger Ausschnitt aus den über 2000 reduzierten Spielen für Switch und Switch 2, die ihr gerade im Nintendo eShop finden könnt. Darunter sind Titel aus allen möglichen Genres, von Shootern über Rollenspiele bis hin zu Strategie-Hits. Falls ihr bei uns noch nicht das Richtige für euch gefunden haben solltet, solltet ihr also auf jeden Fall selbst noch einmal einen Blick auf die Gesamtübersicht der Deals werfen: