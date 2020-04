Microsoft hat mit den Infos zur Xbox Series X bereits gut vorgelegt, Details zu den Spielen für das System oder gar dem Launch-Lineup sind dagegen immer noch Mangelware. Kein Wunder also, dass die Fans auf heißen Kohlen sitzen und auch Xbox-Chef Phil Spencer auf Twitter direkt danach fragen.

Und der antwortet auch und hat dabei nun eine interessante Info fallen lassen. Denn auf die Frage, ob er bislang mit den Plänen für die Reveals von neuen Spielen für die Series X zufrieden sei, antwortete Spencer.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)