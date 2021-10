Xbox Series X-Verfügbarkeit könnte laut Insider zum Jahresende deutlich besser werden

Die Xbox Series X feiert bald ihren 1. Geburtstag, doch die Verfügbarkeit ist immer noch so rar wie in der Anfangszeit. Nicht alle Interessenten konnten sich bislang mit der gewünschten Konsole eindecken. Doch wie ein Videospielindustrie-Insider nun verrät, könnte sich die Verfügbarkeit bald etwas bessern.

Xbox Series X zum Weihnachtsgeschäft

Der Chef von GamesIndustry.biz, Christopher Dring, setzte einen interessanten Tweet ab. Demnach wird in der Videospielbranche gemunkelt, dass sich die Verfügbarkeit der Xbox Series X zum Jahresende hin deutlich verbessern soll:

Im gleichen Zeitraum, also von November bis Dezember 2021, erscheinen Kracher-Titel wie Halo Infinite und Forza Horizon 5. Microsoft will die starken Spiele-Launches und den Xbox Games Pass als Hauptargumente nutzen, damit sich Spieler*innen eine Xbox Series X kaufen. Passend dazu soll es die Konsole wieder in die Läden schaffen.

Habe ich eine Chance, an eine Xbox Series X zu kommen? Leider gibt es keine genaue Angabe, wie viele Xbox Series X-Konsolen es wirklich geben wird. Doch in den kommenden Wochen sollte es leichter sein als je zuvor, an eine der begehrten Xbox Series X zu kommen. Diese Chance solltet ihr nutzen, falls ihr an einer Konsole interessiert seid.

GamePro hat für euch bei Microsoft nachgefragt, ob es zum Weihnachtsgeschäft neuen Konsolennachschub geben wird. Sobald wir eine Antwort erhalten, werden wir es euch wissen lassen.

Konkurrenz bleibt rar

Wie steht es um die PS5? In den Kommentaren fragt ein besorgter User, ob das gleiche auch für die PS5 gilt. Dring antwortet wie folgt:

Nun, das PS5-Angebot ist viel besser als das Xbox-Angebot. Es ist nur so, dass die Nachfrage immer noch das Angebot übersteigt, was niemand bemerkt!

Das bedeutet wohl, dass zum Jahresende kein spontaner Angebotsanstieg stattfinden wird wie bei der Xbox Series X. Doch Sony plant, 2022 mehr Konsolen zu verkaufen als jemals zuvor. Ob dieser Plan gelingen wird, bleibt aufgrund der anhaltenden Chip-Knappheit fraglich.

Wie steht es aktuell um die Verfügbarkeit der Xbox Series X? Momentan ist es schwer, an eine Xbox Series X zu kommen. Während die leistungsstarke Konsole weg geht wie warme Semmeln, ist die kleine Xbox Series S seit Verkaufsbeginn dauerhaft im Sortiment erhältlich. Wie es um die Xbox Series X steht, erfahrt ihr in unserem GamePro-Ticker:

Es bleibt ein Gerücht

Doch bis sich das Weihnachtsgeschäft nähert, sollte diese Information erst einmal mit Vorsicht genossen werden. GamesIndustry.biz ist zwar eine gut vernetzte Seite, doch es könnte jederzeit sein, dass Microsofts Pläne durch unvorhersehbare Vorkommnisse verschoben werden. Demnach heißt es: Abwarten und den vorweihnachtlichen Lebkuchen aus den Geschäften genießen.

Würdet ihr euch eine Xbox Series X für euch oder eure Liebsten zu Weihnachten kaufen?