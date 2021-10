Halo Infinite zeigt endlich neues Kampagnen-Gameplay und heute ist es schon soweit

Nachdem Entwickler 343 Industries in den vergangenen Wochen Monaten bereits ausführlich den Multiplayer-Modus von Halo Infinite vorgestellt hat, gibt es nun endlich auch Neuigkeiten zur Kampagne des Xbox-Shooters. Denn wie das Studio bekannt gibt, wird am heutigen Montag ein "Campaign Showcase" veranstaltet, in dem wir frische Spielszenen aus dem Abenteuer mit dem Master Chief sehen werden. In der vergangenen Woche hatte es bereits Gerüchte zu einem bald anstehenden Showcase gegeben, die jetzt bestätigt wurden.

Wann ist der Showcase? Um 15 Uhr deutscher Zeit wird der Live-Stream zur Kampagne veröffentlicht

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Letztes Gameplay im Juli 2020

Damit geht für die Fans eine enorm lange Wartezeit zu Ende. Denn die letzten bewegten Bilder aus der Kampagne von Halo Infinite gab es im Juli 2020 zu sehen, als der Shooter den großen Spiele-Showcase von Microsoft eröffnete.

Die Reaktionen waren damals ziemlich durchwachsen, insbesondere an der Technik des Spiels gab es deutliche Kritik. Wohl auch basierend darauf entschied man sich wenige Wochen später, den Release des Spiels zu verschieben. Ursprünglich hätte Halo Infinite zum Launch der Xbox Series X/S erscheinen sollen.

Wer das Kampagnen-Gameplay damals verpasst hat, kann das hier noch einmal nachholen:

Bis zum jetzigen Showcase hat sich Entwickler 343 Industries also ordentlich Zeit gelassen und dementsprechend wird es mutmaßlich vor allem in technischer einen deutlichen Unterschied zu sehen geben.

Angekündigt ist, dass es einen "Überblick über die Kampagne" geben wird, eventuell bekommen wir also etwa die Grundlagen der Story und des Gameplays präsentiert, die über die bereits bekannten Infos hinausgehen, die wir in unserem Übersichtsartikel zur Kampagne von Halo Infinite für euch zusammengefasst haben.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Anders als die Kampagne wird der Multiplayer Free2Play sein, die Entwickler haben zudem bestätigt, dass die Koop-Funktionalität sowie der Forge-Modus nicht zum Launch verfügbar sein werden.

Was erhofft ihr euch von dem Kampagnen-Gameplay?