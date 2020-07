Xbox Series X - Bild von der Unterseite wirft Fragen auf

Das Design der Xbox Series X ist seit über einem halben Jahr bekannt, Microsoft enthüllte die Konsole im Dezember 2019 auf den Video Game Awards. Seitdem gab es bereits Bilder von allen Seiten des Systems zu sehen, doch eine fehlte bislang: die Unterseite (wenn die Konsole aufrecht platziert wird).

Doch auch dieses "Geheimnis" ist nun gelüftet, denn Brad Sams von Thurrott veröffentlichte ein Bild von der Unterseite der Konsole auf YouTube, von wo es sich über zahlreiche Community-Seiten ausbreitete. Und so sieht die Konsole von unten aus.

Eindeutig zu erkennen ist der runde und am Rand gummierte Standfuß, der die Konsole in vertikaler Position hält. Es lässt sich allerdings nicht erkennen, ob dieser Standfuß auch abnehmbar sein wird, damit die entsprechende Seite in horizontaler Position etwas aufgeräumter aussieht.

Ein Detail sorgt für Verwirrung

Darüber hinaus sorgt noch ein anderes Detail für Fragen oder vielmehr noch für regelrechte Verwirrung. Denn die Standfußfläche zeigt einen nächtlichen Sternenhimmel.

Das wirft natürlich Fragen auf: Ist dieser dort standardmäßig zu sehen? Handelt es sich um einen Aufkleber? Und warum gerade ein Sternenhimmel? Fragen, die wir an Microsoft weitergegeben haben und noch auf eine Antwort warten.

Xbox Series X ist horizontal und vertikal aufstellbar

Das Kasten-Design der Xbox Series X erlaubt es, die Konsole sowohl aufrecht als auch liegend unter oder neben dem Fernseher aufzustellen. Auf die Kühlung hat das laut Microsoft keine Auswirkungen.

Die Xbox Series X erscheint Ende 2020. Im Juli zeigt Microsoft auf einem Event die First-Party-Spiele für die Konsole, angeblich findet dieser in der Woche ab dem 20. Juli statt.