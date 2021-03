Xbox Series X/S: Microsoft enthüllt neue 'umweltfreundliche' Controller

Im Gegensatz zu Sony, bietet uns Microsoft schon jetzt eine große Auswahl an verschiedenfarbigen Controllern für die Xbox Series X/S. Und das nicht nur, weil wir auch weiterhin unsere Xbox One-Controller an der Next-Gen-Konsole nutzen können. Nachdem es zuletzt eine poppige rot-weiß-Kombination gab, wird es diesmal deutlich extravaganter.

Xbox Series X/S: Electric Volt und Daystrike Camo

Mit den beiden neuen Farben möchte euch Microsoft die Möglichkeit geben, eure Hardware zu individualisieren und euch von anderen Gamern auch optisch abzusetzen. Und das ist definitiv gelungen, denn die Controller fallen sofort ins Auge.

Electric Volt: Das stechende Gelb des Electric Volt-Controllers soll an Sportkleidung und Sneaker erinnern. Laut Microsoft vermittelt das Design den Eindruck hoher Energie und Sportlichkeit. Besonders stolz ist das Unternehmen auf den starken Kontrast zwischen dem Gelb und dem schwarzen Steuerkreuz.

Erhältlich ist das Gerät ab dem 27. April 2021. Der Preis liegt bei rund 65 US-Dollar (also vermutlich 65 Euro). Hier geht es zum Xbox-Shop.

Daystrike Camo: Der Daystrike Camo-Controller ist Teil einer Reihe von Special Editions im Camouflage-Look (gemeinsam mit Night Ops Camo und Arctic Camo). Die Farbkombination aus einem dunklen Rot mit Grau- und Schwarztönen, ist an modische Straßenkleidung angelehnt. Im Gegensatz zu den bisher erhältlichen Camo-Controllern, sind in dem Daystrike alle Neuerungen der Xbox Series X-Controller eingebaut.

Der Daystrike Camo erscheint am 4. Mai 2021 für rund 70 US-Dollar (vermutlich 70 Euro). Hier findet ihr den Controller im Xbox-Shop.

Die Controller haben die üblichen Funktionen der Xbox Series X/S-Controller und können sowohl an der Xbox Series X/S als auch an der Xbox One verwendet werden. Zudem hat Microsoft einige Klamotten im Angebot, deren Design auf der Farbe der neuen Controller beruhen.

Umweltfreundliche Produktion

Die neuen Controller haben nicht nur neue Designs, sondern sind auch umweltfreundlicher als die bisherigen Modelle. Teile der Hüllen sind aus recyceltem Material hergestellt, unter anderem von Wasserflaschen aus Plastik und CDs. Auf die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer soll das aber keine Auswirkungen haben. In Zukunft soll vermehrt recyceltes Material für die Xbox-Hardware verwendet werden.

Wie gefallen euch die beiden neuen Xbox-Controller?