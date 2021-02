Wie GamePro berichtete, hat Microsoft angekündigt die Framerate für abwärtskompatible Spiele auf der Xbox Series X/S zu steigern. Leider drückte das Unternehmen jetzt ein wenig auf die Bremse, denn diese Funktion wird nicht bei allen Titeln anwendbar sein. Das gab der "Xbox Director of Program Management", Jason Ronald, im aktuellen Podcast von Major Nelson bekannt.

Das ist der FPS-Boost der Xbox Series X/S

Was ist FPS-Boost? Alte Spiele, vor allem von der Xbox One, sollen auf der Xbox Series X/S deutlich besser laufen. Die Framerate wird laut Microsoft um bis zu 400 Prozent gesteigert. Jedoch muss die Funktion für jeden Titel einzeln implementiert werden. Nach und nach soll so eine möglichst große Bibliothek von der Power der Xbox Series X/S profitieren.

Welche Xbox-Spiele profitieren vom FPS-Boost? Bisher existieren fünf Titel, für die FPS-Boost integriert wurde:

Weitere sollen folgen. Bei der Reihenfolge will sich Microsoft an den Wünschen der Fans orientieren.

Eine höhere Framerate ist nicht bei allen Spielen sinnvoll

Dass manche Spiele keinen FPS-Boost erhalten werden, liegt weniger an der Xbox Series X/S, als vielmehr an den jeweiligen Titeln selbst. Laut Ronald habe das Feature teilweise die Geschwindigkeit von Animationen oder der Physik-Engine verdoppelt.

Auch wenn ein Spiel theoretisch ordentlich läuft, versichert sich das Xbox-Team grundsätzlich bei den Entwicklern, ob ihnen das Ergebnis auch zusagt, so Ronald:

"Absolut wichtig für uns ist die ursprüngliche Intention der Schöpfer, deshalb realisieren wir die Dinge auf unserer Plattform und arbeiten anschließend mit den Entwicklern und Publishern, um sicherzugehen, dass das Ergebnis noch immer mit ihrer ursprünglichen Intention zusammenpasst."

Diese Spiele erscheinen 2021 für die Xbox Series X/S

Das Jahr beginnt sehr langsam für die Next-Gen-Konsolen. Ein guter Grund also, einige ältere Titel nachzuholen. Wer aber nicht nur schnellere Ladezeiten und eine stabilere Framerate haben möchte, für den erscheinen 2021 natürlich auch neue Spiele.

Eine Übersicht mit allen Xbox Series X/S-Titeln, die 2021 erscheinen, haben wir in einem weiteren GamePro-Artikel für euch parat.

Laut einem Insider erscheinen in diesem Jahr aber noch mindestens zwei unangekündigte Xbox-Exklusives.

