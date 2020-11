Mit der Xbox Series X/S ist Microsoft in ihre mittlerweile vierte Konsolen-Generation gestartet. Zeit, unsere Erlebnisse Revue passieren zu lassen. Auf der Seite TrueAchievements könnt ihr euch mit eurem Xbox Live Konto anmelden und eure ganz persönlichen Achievements und Eckdaten in einer Historie anzeigen lassen. Das Ganze erinnert stark an Facebook, nur eben auf eure Xbox-Erlebnisse beschränkt.

So sieht eine Xbox-Historie aus

In wenigen Minuten erstellt euch TrueAchievements eure eigene #MyXboxStory. Diese enthält folgende Informationen:

Euer erstes und seltenstes Achievement auf jeder Xbox-Plattform

Euren ersten, schnellsten, langsamsten und seltensten Spieldurchgang auf jeder Konsole

Ein Kalender mit Heat-Map, die euch die aktivsten Monate im Bezug auf euren Gamerscore anzeigt, seit dem Launch der Xbox 360

Eure längste Achievement-Strähne (aufeinanderfolgende Tage, an denen ihr mindestens einen Gamerscore geholt habt)

Der gesamte Wert aller gespielten Games (basierend auf ihrem Preis zum Launch)

Die komplette Festplattengröße, die ihr bräuchtet, wenn ihr alle Spiele auf einmal installieren würdet

Eure am häufigsten gespielten Franchises

Eine Aufzählung der von euch präferierten Genres

Mein erstes Xbox-Spiel, in dem ich auch meinen ersten Gamerscore geholt habe, war damals Gears of War.

Wir haben eine umfangreiche Zusammenfassung der wichtigsten Fakten und Tipps zur Xbox Series X/S erstellt. Egal ob ihr schon eine der beiden Konsolen habt oder noch am überlegen seit, ob ihr euch eine zulegen wollt, hier findet ihr alle Infos. Außerdem nennen wir euch vier Dinge, die ihr unbedingt ausprobieren solltet, sobald ihr eine Xbox Series X/S im Haus habt.

Wenn ihr noch mehr über die Xbox Series X erfahren wollt, schaut unbedingt in unserem umfangreichen Testbericht vorbei:

242 15 Mehr zum Thema Xbox Series X im Test: Ein starkes Stück

Die Xbox Series X/S ist beeindruckend, das Launch-Lineup ist es allerdings weniger. Laut Phil Spencer braucht Microsoft zum Start der neuen Konsolen-Generation aber gar keine großen Exklusivspiele. Die Xbox Series X/S wird sich seiner Meinung nach in den ersten Wochen trotzdem besser verkaufen als die PS5.

Habt ihr schon eine Xbox Series X/S Zuhause stehen? Und was sind eure besten Xbox-Momente? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.