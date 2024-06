Xbox Showcase enthüllt angeblich fünf unangekündigte Spiele und einen Titel, den ihr direkt nach dem Event zocken könnt - und das könnte euch erwarten

Der nächste große Xbox Showcase steht vor der Tür.

Es ist Juni, also die Zeit für Showcases und Neuankündigungen in der Videospielwelt. Einer der Hersteller, der uns in den kommenden Tagen auf den neuesten Stand bringen wird, ist Microsoft. Bis zum großen Xbox Showcase ist es nun nicht mehr lange hin (9. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit), dementsprechend fleißg wird nun spekuliert und prognostiziert, was während der Show gezeigt werden könnte.

Zu denen, die eine solche Prognose abgegeben haben, gehört auch Giant Bomb-Autor und Brancheninsider Jeff Grubb. Der ist bekanntermaßen ziemlich gut in der Videospielwelt vernetzt und hat schon in der Vergangenheit mit seinen Prognosen oftmals richtig gelegen. Dementsprechend Gewicht hat das, was Grubb nun in einem Podcast zum Xbox Showcase sagte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Laut ihm werden auf dem Showcase nämlich ungefähr fünf bislang unangekündigte Titel enthüllt – also eine ganze Menge. Welche Spiele das sein könnten, verriet Grubb im Podcast zwar nicht, in der Gerüchteküche brodeln schon seit ein paar Wochen und Monaten allerdings ein paar heiße Kandidaten herum, darunter:

Insgesamt soll der Showcase laut Grubb etwa zwei Stunden dauern und 30 Spiele präsentieren. 25 wären nach seiner Rechnung also dementsprechend "alte" Spiele bzw. Updates für bereits bekannte Titel wie beispielsweise Avowed oder Indiana Jones und der große Kreis.

Gibt es einen Shadow Drop auf dem Showcase?

Die meisten der gezeigten Spiele auf dem Showcase dürften ihren Release in mittelfristiger oder gar ferner Zukunft haben. Wenn es nach einem weiteren Insider bzw. Leaker geht – nämlich "eXtas1s" – können wir uns auf dem Showcase auch auf einen Shadow Drop einstellen, also einen Titel, der während der laufenden Show erscheint und sofort danach gezockt werden kann.

Laut eXtas1s soll es sich dabei um einen First Party-Titel handeln, auf Reddit wird derzeit fleißig über Towerborne spekuliert.

Auch wenn dieses Gerücht wie immer natürlich mit Vorsicht genossen werden sollte, ist ein Shadow Drop nicht unwahrscheinlich, schließlich hat Microsoft gute Erfahrungen damit. Das vor knapp anderthalb Jahren während eines Online-Streams veröffentlichte Hi-Fi Rush sorgte nämlich auch wegen seines plötzlichen Auftauchens für Furore.

5:29 Hi-Fi Rush ist ein Rhythmus-Devil May Cry und zeigt sich im 5 Minuten Gameplay-Trailer

Bestätigt ist das alles natürlich nicht – genauso wie ein angeblicher Teaser für einen Xbox-Handheld – spätestens am Sonntag um ca. 22 Uhr werden wir mehr wissen. Wir begleiten den Xbox Showcase live für euch, alle wichtigen Infos zu Neuankündigungen etc. findet ihr dementsprechend auch auf GamePro.

Was glaubt ihr: welche bislang unangekündigten Titel wird Microsoft auf dem Showcase enthüllen?