Xbox Showcase angekündigt: Nächste Woche zeigt Microsoft neue Indie-Spiele

Ende April gibt es einen Blick auf aktuelle und kommende Xbox-Indies.

Microsoft hat für die nächste Woche einen weiteren ID@Xbox-Showcase angekündigt. In diesen Events werden traditionell eine Reihe von Indie-Spielen gezeigt. Die wichtigsten Eckdaten sind jetzt bekannt.

Die wichtigsten Infos zum ID@Xbox-Showcase

Datum: Montag, 29. April 2022

Montag, 29. April 2022 Uhrzeit: 19 Uhr deutscher Zeit

19 Uhr deutscher Zeit Länge: noch nicht bekannt

Wo kann ich den Livestream sehen? Wegen einer Kooperation mit dem Gaming-Portal IGN könnt ihr den Livestream nur auf deren offiziellen Kanälen schauen, unter anderem auf dem entsprechenden Youtube-Kanal.

Das wird auf dem Showcase gezeigt

Wie schon in den bisherigen ID@Xbox-Showcases dürfte sich das Programm aus Updates zu bestehenden Spielen und Neuankündigungen zusammensetzen – rechnet also mit einer ganzen Menge neuer Trailer. Einige Titel werden in der offiziellen Ankündigung namentlich genannt, einen Auftritt dieser Spiele könnt ihr also fest einplanen:

Dungeons of Hinterberg

Vampire Survivors

33 Immortals

Lost Records Bloom and Rage

Ob es darüber hinaus Überraschungen gibt? Durchaus möglich, bei bisherigen ID@Xbox Showcases war die Überraschungsdichte allerdings nicht allzu hoch. Es soll ja Menschen geben, die sehnlichst auf Hollow Knight: Silksong warten. Auf der kürzlich abgehaltenen Nintendo Indie World hatte der Titel noch gefehlt, möglicherweise bekommt der Titel ja nun einen Auftritt.

Der ID@Xbox-Showcase zeigt vor allem "kleine" Spiele, aber auch für die großen Blockbuster kündigt sich am Horizont schon ein Event an. Denn im Juni veranstaltet Microsoft den jährlichen "großen" Showcase, wo dann auch die Roadmap für die nächsten Monate vorgestellt werden dürfte. Einen konkreten Termin gibt es noch nicht, spekuliert wird allerdings über den 9. Juni.

Auf welche "kleinen" Xbox-Indie-Spiele wartet ihr und welche Titel hofft ihr, auf dem Showcase zu sehen?