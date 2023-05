Xbox gibt eindeutige Hinweise auf Fable-Auftritt auf dem Xbox Showcase

Die Chancen, einen neuen Blick auf Fable zu erhaschen, stehen gut.

Etwas mehr als eine Woche müssen wir uns noch gedulden, bis Microsoft und Bethesda auf ihrem großen Sommer-Showcase einen Ausblick auf das aktuelle und wohl auch kommende Spielejahr geben. Hinter verschlossenen Türen werkeln derzeit zahlreiche First-Party-Studios an neuen Titeln und die Hoffnung ist natürlich, dass wir ein paar davon auf dem kommenden Showcase sehen werden.

Und es sieht tatsächlich so aus, als würde mindestens einer dieser Titel tatsächlich einen Auftritt bekommen. Die Rede ist von Fable, das derzeit bei den Playground Studios (Forza Horizon-Serie) entsteht und das in den letzten Monaten und Jahren ziemlich in der Versenkung verschwunden war.

Tweet macht Fable-Reveal auf dem Showcase wahrscheinlich

Welche Hinweise gibt es? Microsoft veröffentlichte einen Tweet, der die Vorfreude auf das Event im Juni schüren soll. Das Video zeigt eine Spur aus Glitzer, die zu einem Monitor mit dem Logo des kommenden Games Showcase führt.

Zwei Dinge/Elemente aus dem Video sind ziemlich eindeutige Hinweise auf einen Fable-Auftritt:

Musik: Diese entstammt den ersten Fable-Spielen und wer die Reihe kennt, wird das Stück sofort wiedererkennen.

Diese entstammt den ersten Fable-Spielen und wer die Reihe kennt, wird das Stück sofort wiedererkennen. Glitzer: Offensichtlich eine Anspielung auf das Wegpunkt-System der Fable-Spiele, das ebenfalls mit Spuren aus Glitzer arbeitet.

Dementsprechend würde es uns schon enorm wundern, sollte Fable auf dem Showcase nicht zumindest kurz (also mit einem neuen Teaser oder Trailer) gezeigt werden.

An der Zeit wäre es jedenfalls: Die Enthüllung des Titels, das die Xbox-exklusive Rollenspiel-Reihe rebooten soll, erfolgte vor mittlerweile knapp 3 Jahren, umfangreichere Info-Updates gab es seitdem nicht mehr.

Zur Erinnerung: Das war damals der Reveal-Trailer

1:00 Fable - Erster Trailer kündigt Rückkehr der RPG-Serie an - Erster Trailer kündigt Rückkehr der RPG-Serie an

Das große Xbox & Bethesda-Showcase findet am 11. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit statt. Im Anschluss an das Event wird zudem das kommende SciFi-RPG Starfield in einer separaten Direct ausführlich vorgestellt.

GamePro wird beide Events live begleiten und euch im Anschluss die wichtigsten Ankündigungen und Trailer präsentieren. Sollte es zu Fable also einen neuen Trailer oder gar Gameplay geben, findet ihr alles wichtige dazu auch bei uns.

Wie heiß seid ihr auf Fable: Glaubt ihr an einen Release noch in diesem Jahr?