Xbox-Spiele für unter 10€: Die besten Schnäppchen im großen Xbox Store Lunar Sale

Im aktuellen Xbox Store Sale gibt es eine ganze Menge Schnäppchen für unter 10€.

Im Xbox Store läuft gerade der große Lunar Sale zum chinesischen Neujahr, in dem es mehr als 600 Spiele für Xbox Series und Xbox One günstiger gibt. Neben aktuellen AAA-Hits aus 2023, auf die wir euch schon in unserem ersten Artikel zum Sale-Start aufmerksam gemacht haben, finden sich darunter auch eine Menge etwas ältere, aber dafür desto stärker reduzierte Spiele, die ihr teils schon für unter 10€ bekommen könnt. Hier findet ihr die Übersicht:

In der Regel laufen die Angebote noch bis 10 Uhr vormittags am 13. Februar, es gibt aber ein paar Deals, die schon deutlich früher enden.

Xbox Store Lunar Sale: 10 Spiele für unter 10€

In der Preisklasse unter 10€ kommen einige der besten Angebote vom Publisher Capcom. Vom Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 über die motivierende Monsterjagd in Monster Hunter World bis hin zum stilvollen Hack&Slash-Actionspiel Devil May Cry 5 bekommt ihr hier hochkarätige AAA-Spiele zum kleinen Preis.

9:38 Monster Hunter World - Test-Video zum besten Monster Hunter aller Zeiten

Horror-Fans kommen aber auch abgesehen von Resident Evil 2 auf ihre Kosten: The Evil Within 2 oder Little Nightmares 2 sollte man unbedingt eine Chance geben, falls man sie bisher verpasst hat. Falls ihr hingegen eher nach Entspannung als nach Grusel sucht, könnt ihr stattdessen in Abzu in die Tiefe des Ozeans abtauchen.

Hier haben wir euch eine Liste mit zehn Schnäppchen aus dem Sale zusammengestellt:

Ein paar der reduzierten Titel wie Resident Evil 2 oder die Yakuza Remastered Collection sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten. Da dieser euch für 10,99€ im Monat noch Zugang zu hunderten weiteren Spielen verschafft, könnte das eventuell der bessere Deal für euch sein, falls es euch nicht wichtig ist, das betreffende Spiel dauerhaft zu besitzen.

Ihr wollt noch mehr günstige Schnäppchen oder auch spannende Neuerscheinungen rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden? Dann solltet ihr auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder diesen Artikeln einen Blick gönnen: