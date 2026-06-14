Xbox-Spiele 2027: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch im nächsten Jahr

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2027? Das kommende Jahr ist gar nicht mehr so weit entfernt und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf 2027 und welche Xbox-Spiele erscheinen werden.
Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.
Letztes Update am 12. Juni: Alle Ankündigungen aus den vergangenen Showcases hinzugefügt.
Alle Xbox-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen
- Stranger than Heaven - 15. Januar
- Wandering Sword - 21. Januar
Alle Xbox-Spiele, die im Februar 2027 erscheinen
- Tomb Raider: Legacy of Atlantis - 12. Februar
- Persona 4 Revival - 18. Februar
- Fable - Februar
- Demi and the Fractured Dream - Februar
- Metro 2039 - Februar
Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen
- Alien Deathstorm
- Anima: Song from the Abyss
- Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
- Bad Magpie
- Calame
- Chrono Odyssey
- Clockfall
- Clockwork Revolution
- Clutch
- Crazy Taxi: World Tour
- Dragon Ball Xenoverse 3
- El Paso, Elsewhere 2
- Exodus
- Forge of the Fae
- Gachiakuta: The Game
- Great Northern
- Gundam Rogue Orbit
- Hitman Classic Trilogy Remastered
- Hunter: The Reckoning – Deathwish
- Ill
- Kidbash: Super Legend
- Magicians: The Devil's Deal
- Mega Man: Dual Override
- Melty Blood: Twi-Lumina
- Memoria Wake
- Monster Hunter Wilds: Ascendance
- Moosa: Dirty Fate
- My Cannibal Family
- N Plus Infinity Times Two
- Ragnarok Console Project
- Resident Evil Veronica
- Senua
- Spyro: A Realm Beyond
- Star Trek: Shadow Frontier
- State of Decay 3
- Tempus Vitae
- The Detectorist Guild
- The Expanse: Osiris Reborn
- The God Slayer
- The Lift
- The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past
- The Wolf Among Us 2
- Tomb Raider: Catalyst
- Vivarium
- Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster
- Warlock: Dungeons & Dragons
- Welcome to Brightville
- Wo Long 2: Wings of Ember
- Zoopunk
Das Xbox-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt
Intergalactic: The Heretic Prophet
Darum geht's: Clockwork Revolution orientiert sich spieletisch an Titeln wie BioShock oder Dishonored. In dem Action-Rollenspiel der Wasteland-Macher geht es rein in die Steampunk-Stadt Avalon. Dort könnt ihr als Hauptcharakter Morgan die Zeit manipulieren und euch gegen den Bösewicht Lady Ironwood stellen.
Clockwork Revolution ist wie Gears of War: E-Day im Konsolenbereich Xbox-exklusiv, erscheint also nicht für die PlayStation 5.
Auf welche Spiele für die Xbox in 2027 freut ihr euch bisher?
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