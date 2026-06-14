Xbox-Spiele 2027: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch im nächsten Jahr

In unserer Release-Liste findet ihr alle Games-Neuerscheinungen für Xbox Series X/S des Jahres 2027.

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Sebastian Zeitz
14.06.2026 | 13:00 Uhr

Diese Xbox-Spiele sollen im Jahr 2027 erscheinen. Diese Xbox-Spiele sollen im Jahr 2027 erscheinen.

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2027? Das kommende Jahr ist gar nicht mehr so weit entfernt und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf 2027 und welche Xbox-Spiele erscheinen werden.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell.

Letztes Update am 12. Juni: Alle Ankündigungen aus den vergangenen Showcases hinzugefügt.

Alle Xbox-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen

Video starten 1:51 Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der Yakuza/Like A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen

  • Stranger than Heaven - 15. Januar
  • Wandering Sword - 21. Januar

Alle Xbox-Spiele, die im Februar 2027 erscheinen

Video starten 2:49 Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht

Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen

Video starten 3:05 State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück

  • Alien Deathstorm
  • Anima: Song from the Abyss
  • Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories
  • Bad Magpie
  • Calame
  • Chrono Odyssey
  • Clockfall
  • Clockwork Revolution
  • Clutch
  • Crazy Taxi: World Tour
  • Dragon Ball Xenoverse 3
  • El Paso, Elsewhere 2
  • Exodus
  • Forge of the Fae
  • Gachiakuta: The Game
  • Great Northern
  • Gundam Rogue Orbit
  • Hitman Classic Trilogy Remastered
  • Hunter: The Reckoning – Deathwish
  • Ill
  • Kidbash: Super Legend
  • Magicians: The Devil's Deal
  • Mega Man: Dual Override
  • Melty Blood: Twi-Lumina
  • Memoria Wake
  • Monster Hunter Wilds: Ascendance
  • Moosa: Dirty Fate
  • My Cannibal Family
  • N Plus Infinity Times Two
  • Ragnarok Console Project
  • Resident Evil Veronica
  • Senua
  • Spyro: A Realm Beyond
  • Star Trek: Shadow Frontier
  • State of Decay 3
  • Tempus Vitae
  • The Detectorist Guild
  • The Expanse: Osiris Reborn
  • The God Slayer
  • The Lift
  • The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past
  • The Wolf Among Us 2
  • Tomb Raider: Catalyst
  • Vivarium
  • Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster
  • Warlock: Dungeons & Dragons
  • Welcome to Brightville
  • Wo Long 2: Wings of Ember
  • Zoopunk

Das Xbox-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt

Intergalactic: The Heretic Prophet

Video starten 4:01 Das "BioShock-Dishonored" Clockwork Revolution kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung

Darum geht's: Clockwork Revolution orientiert sich spieletisch an Titeln wie BioShock oder Dishonored. In dem Action-Rollenspiel der Wasteland-Macher geht es rein in die Steampunk-Stadt Avalon. Dort könnt ihr als Hauptcharakter Morgan die Zeit manipulieren und euch gegen den Bösewicht Lady Ironwood stellen.

Clockwork Revolution ist wie Gears of War: E-Day im Konsolenbereich Xbox-exklusiv, erscheint also nicht für die PlayStation 5.

Auf welche Spiele für die Xbox in 2027 freut ihr euch bisher?

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