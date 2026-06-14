Xbox-Spiele 2027: Diese neuen Games für Xbox Series X/S erwarten euch im nächsten Jahr

Diese Xbox-Spiele sollen im Jahr 2027 erscheinen.

Welche Xbox-Spiele erscheinen 2027? Das kommende Jahr ist gar nicht mehr so weit entfernt und deshalb lohnt sich schon jetzt ein Blick auf 2027 und welche Xbox-Spiele erscheinen werden.

Im Laufe des Jahres werden immer mehr Spiele für 2027 angekündigt. Deshalb halten wir den Artikel stets aktuell. Letztes Update am 12. Juni: Alle Ankündigungen aus den vergangenen Showcases hinzugefügt.

Alle Xbox-Spiele, die im Januar 2027 erscheinen

1:51 Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der Yakuza/Like A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen

Autoplay

Stranger than Heaven - 15. Januar

Wandering Sword - 21. Januar

Alle Xbox-Spiele, die im Februar 2027 erscheinen

2:49 Fable zeigt sich in einem neuen Trailer - und der hat uns überrascht

Release-Liste aller Xbox-Spiele, die offiziell 2027 erscheinen sollen

3:05 State of Decay 3 meldet sich nach langer Funkstille mit Release-Jahr zurück

Alien Deathstorm

Anima: Song from the Abyss

Atelier Karia: The Night Kingdom & the Guide of Memories

Bad Magpie

Calame

Chrono Odyssey

Clockfall

Clockwork Revolution

Clutch

Crazy Taxi: World Tour

Dragon Ball Xenoverse 3

El Paso, Elsewhere 2

Exodus

Forge of the Fae

Gachiakuta: The Game

Great Northern

Gundam Rogue Orbit

Hitman Classic Trilogy Remastered

Hunter: The Reckoning – Deathwish

Ill

Kidbash: Super Legend

Magicians: The Devil's Deal

Mega Man: Dual Override

Melty Blood: Twi-Lumina

Memoria Wake

Monster Hunter Wilds: Ascendance

Moosa: Dirty Fate

My Cannibal Family

N Plus Infinity Times Two

Ragnarok Console Project

Resident Evil Veronica

Senua

Spyro: A Realm Beyond

Star Trek: Shadow Frontier

State of Decay 3

Tempus Vitae

The Detectorist Guild

The Expanse: Osiris Reborn

The God Slayer

The Lift

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

The Wolf Among Us 2

Tomb Raider: Catalyst

Vivarium

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster

Warlock: Dungeons & Dragons

Welcome to Brightville

Wo Long 2: Wings of Ember

Zoopunk

Das Xbox-Highlight im Jahr 2027 vorgestellt

Intergalactic: The Heretic Prophet

4:01 Das "BioShock-Dishonored" Clockwork Revolution kommt 2027, stiftet beim Release aber gehörig Verwirrung

Darum geht's: Clockwork Revolution orientiert sich spieletisch an Titeln wie BioShock oder Dishonored. In dem Action-Rollenspiel der Wasteland-Macher geht es rein in die Steampunk-Stadt Avalon. Dort könnt ihr als Hauptcharakter Morgan die Zeit manipulieren und euch gegen den Bösewicht Lady Ironwood stellen.

Clockwork Revolution ist wie Gears of War: E-Day im Konsolenbereich Xbox-exklusiv, erscheint also nicht für die PlayStation 5.

Auf welche Spiele für die Xbox in 2027 freut ihr euch bisher?