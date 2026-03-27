Stranger Than Heaven: Im neuen Spiel der Yakuza/Like A Dragon-Macher prügeln wir uns durch 5 japanische Städte in 5 Jahrzehnten - und ich will direkt loslegen

Entwicklerstudio Ryu Ga Gotoku wird als Nächstes keinen neuen Ableger der Yakuza/Like A Dragon-Reihe herausbringen, sondern ein Actionspiel namens "Stranger Than Heaven", beziehungsweise, wie der Trailer zeigt, auf Deutsch offiziell "Fremder als der Himmel". Wir bleiben vielleicht lieber beim englischen Titel.

Auch in diesem Spiel schlagen wir uns mit der japanischen Unterwelt herum, allerdings gleich in fünf unterschiedlichen Städten und Jahren, nämlich 1915, 1929, 1943, 1951 und 1965. Die Prügeleien finden dabei in Echtzeit statt. Gerade da Ryu Ga Gotoku meiner Meinung nach ein Händchen für dichte, düstere Großstadt-Atmosphäre hat, bin ich richtig gespannt auf das Spiel. Im Trailer sehen die Settings schon mal richtig vielversprechend aus.

Stranger Than Heaven soll "bald" für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheinen. Am 6. Mai sollen außerdem weitere Infos folgen.

Und warum ich gerade erst so viel Spaß mit Like A Dragon: Infinite Wealth hatte, lest ihr hier.

Was sagt ihr zu dem Trailer? Habt ihr Bock oder hättet ihr lieber was anderes von dem Team?