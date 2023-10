Xbox-Spiele im Angebot: Jetzt bis zu 90 Prozent Rabatt im neuen Xbox Store Sale sichern

Im Xbox Store läuft jetzt der Harvest Sale, durch den ihr bis zu 90 Prozent Rabatt auf zahlreiche Spiele bekommt.

Im Xbox Store läuft gerade der Harvest Sale, der im Deutschen den etwas steifen Namen „Angebot im Erntemonat“ trägt. Rund 200 Spiele für Xbox Series und Xbox One bekommt ihr dadurch gerade günstiger. Aktuelle AAA-Spiele sind zwar nicht mit dabei, sondern eher etwas ältere Hits oder kleinere Titel. Dafür sind jedoch die Rabatte entsprechend groß und reichen bis zu 90 Prozent. Hier findet ihr die Übersicht:

Die Angebote des Sales enden in der Regel schon am Dienstagvormittag, allzu viel Zeit habt ihr also nicht mehr. Unter den Deals finden sich beispielsweise ein paar große Capcom-Titel wie Devil May Cry 5 oder Monster Hunter Rise und Open-World-Spiele von Ubisoft.

3:10 Okami HD ist eines der besten Spiele, die kaum jemand gespielt hat.

Falls ihr Lust auf Koop habt, können wir euch unter anderem den Indie-Hit Overcooked! 2 sehr ans Herz legen. Ein echter Geheimtipp, den leider viel zu wenige Leute gekauft haben, ist zudem das kreative Action-Adventure Okami HD, in dem ihr als Göttin in Gestalt einer weißen Wölfin gegen Dämonen kämpft. Hier haben wir euch einige Highlights herausgesucht:

Ein paar der reduzierten Spiele sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten. Ob man mit dem Abo für 10,99€ im Monat tatsächlich besser wegkommt angesichts der ohnehin sehr günstigen Preise der Spiele im Sale, hängt natürlich davon ab, für wie viele Spiele pro Monat man überhaupt Zeit hat.

