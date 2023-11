Xbox Spiele für unter 10€: Jetzt diese 10 Schnäppchen im Xbox Store Black Friday Sale sichern

Auch für unter 10€ findet ihr im Xbox Store Black Friday Sale noch große AAA-Spiele.

Schon seit gut einer Woche läuft im Xbox Store der große Black Friday Sale mit über 1000 Sonderangeboten für Xbox Series und Xbox One. Die Highlights unter den großen, aktuellen AAA-Hits hatten wir euch bereits in unserem ersten Artikel herausgesucht. Diesmal haben wird die lange Liste der Deals nach den besten Schnäppchen für unter 10€ durchwühlt, denn auch in diesem Preisbereich hat der Xbox Store Sale noch viele tolle Spiele zu bieten.

Die Angebote laufen in der Regel noch bis 11 Uhr vormittags am 1. Dezember, der eine oder andere Deal kann aber auch etwas kürzer oder länger gültig sein. Hier unsere 10 Top-Deals für unter 10€:

Ein paar der reduzierten Spiele aus dem Xbox Store Black Friday Sale, wie beispielsweise Doom Eternal, sind übrigens auch Teil des Xbox Game Pass. Da ihr mit dem Game Pass zugleich noch Zugriff auf hunderte weitere Spiele bekommt, kann das für euch der bessere Deal sein, sofern es euch nicht wichtig ist, die Spiele dauerhaft zu besitzen.

Black Friday 2023: Noch schnell die letzten Schnäppchen sichern

Natürlich hat der Black Friday noch viele weitere spannende Sonderangebote zu bieten, im Gegensatz zum Xbox Store Sale laufen die meisten Black Friday-Aktionen der anderen Shops jedoch nur noch bis morgen. Wenn ihr beispielsweise günstige 4K-Fernseher, Handys und Tablets oder auch Konsolen und Spiele für PS5 und Nintendo Switch abstauben wollt, solltet ihr euch ein bisschen beeilen und euch unter anderem diese Sales ansehen:

