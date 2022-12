Xbox-Spiele für unter 10€: Jetzt günstige Angebote im Xbox Store Sale sichern

Noch bis zum 2. Januar läuft im Xbox Store der große Countdown Sale mit 1185 Angeboten für Xbox Series und Xbox One. Zum Start der Aktion hatten wir euch bereits viele der großen Highlights herausgesucht. Diesmal haben wir die lange Liste der Angebote nochmal nach besonders günstigen Spielen durchstöbert, die ihr schon für weniger als 10€ abstauben könnt, und stellen euch unten einige der besten Deals vor. Wer lieber gleich selbst den Sale durchsuchen möchte, kann das hier tun:

Resident Evil 2

6:53 Resident Evil 2 - Test-Video zur Horror-Neuauflage: Ein Paradebeispiel von einem Remake

Das Remake des Horrorklassikers Resident Evil 2 ist sowohl Fans des Originals als auch Neulingen zu empfehlen. Technisch wurde es runderneuert, sowohl die Grafik als auch die Steuerung und die Kameraführung wurde an moderne Gewohnheiten angepasst. Trotzdem bleibt das alte Spielgefühl weitgehend erhalten. Es handelt sich um traditionellen Survival Horror mit knapper Munition und Schrecken, die hinter jeder Ecke lauern können.

Chorus

13:38 Chorus - Testvideo zum Weltraum-Hit

Das beim Deutschen Computerspielpreis 2022 zum besten deutschen Spiel gekürte Chorus ist im Kern ein Weltraum-Shooter im Stile eines Starfox. Die rund 20 Stunden lange Kampagne legt allerdings viel Wert auf eine komplexe und düstere Science-Fiction-Geschichte voller Geheimnisse und surrealer Elemente. Wir spielen Nara, die gegen eben jenen mysteriösen Kult kämpft, der sie erschaffen hat. Neben der Story motiviert auch das komplexe Fortschrittssystem.

Metal Gear Solid 5: The Definitive Experience

1:38 Metal Gear Solid 5: The Definitive Edition - Launch-Trailer zum Komplettpaket veröffentlicht

Mit der Definitive Experience von Metal Gear Solid 5 bekommt ihr nicht nur das Hauptspiel The Phantom Pain, sondern auch den Prolog Ground Zeroes sowie sämtliche DLCs. Das Stealth-Actionspiel zeichnet sich vor allem durch seine spielerische Freiheit aus. Durch die riesige Auswahl an Ausrüstungsgegenständen und Fahrzeugen haben wir jede Menge Möglichkeiten, um unsere Missionen in den weiten, offenen Gebieten anzugehen.

Metro Exodus Gold Edition

10:27 Metro: Exodus - Test-Video zum Ego-Shooter

Die Metro Exodus Gold Edition enthält neben dem Hauptspiel den Expansion Pass mit den beiden Erweiterungen The Two Colonels und Sam’s Story. Im Gegensatz zu den Vorgängern spielt der First Person Shooter Metro Exodus weitgehend an der Erdoberfläche. Wir reisen mit dem Zug quer durch das postapokalyptische Russland und erkunden weitläufige Gebiete, um einen nicht allzu gefährlichen Platz zum Leben für unsere kleine Gruppe zu finden. Ab und zu gibt es aber auch noch Horror-Abschnitte in düsteren Tunneln und Bunkern.

Devil May Cry 5 + Vergil

10:05 Devil May Cry 5 - Test-Video zum Actionspiel

Devil May Cry 5 bekommt ihr zusammen mit dem Vergil-DLC, der einen zusätzlichen spielbaren Charakter liefert. Das Actionspiel setzt ganz auf das spektakulär inszenierte Schnetzeln von ganzen Heerscharen an kreativ designten Dämonen, und zwar mit Protagonisten, die nie um einen coolen Spruch verlegen sind. Abseits der Kämpfe hat Devil May Cry 5 zwar nicht allzu viel zu bieten, aber immerhin bringen die sehr unterschiedlichen Fähigkeiten der vier Charaktere (Vergil eingerechnet) einige Abwechslung.

Hier noch einige weitere Spiele, die ihr im Xbox Store Sale für unter 10€ bekommen könnt: