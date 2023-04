Großer Xbox Store Sale gestartet: Rund 700 Xbox-Spiele günstig in den Frühlingsangeboten

Im großen Frühlings-Sale des Xbox Store bekommt ihr jetzt rund 700 Sonderangebote für Xbox Series und Xbox One.

Der Xbox Store hat unter dem Titel „Frühlingsangebote“ einen riesigen Sale gestartet: Es gibt rund 700 Deals für Xbox Series und Xbox One. Obwohl der Shop offiziell nur mit bis zu 67 Prozent Rabatt wirbt, haben wir auch Spiele gesehen, die um 90 Prozent reduziert sind. Die Deals sind noch bis zum 20. April gültig. Die komplette Übersicht findet ihr hier:

Unter den Angeboten sind viele große AAA-Spiele, zum Beispiel mehrere Titel aus den berühmten Reihen Call of Duty und Assassin’s Creed oder auch Megahits wie Red Dead Redemption 2. Natürlich sind aber auch viele kleinere und dafür umso günstigere Indie-Geheimtipps mit dabei. Hier haben wir euch eine kleine Auswahl zusammengestellt, wobei wir uns auf die größeren Titel konzentriert haben:

Ein paar der Spiele im Sale sind übrigens auch im Xbox Game Pass enthalten, den ihr für 9,99€ im Monat bekommen könnt. Falls ihr das betreffende Spiel ohnehin nur schnell durchspielen wollt und es euch nicht wichtig ist, es dauerhaft zu besitzen, könnte das in solchen Fällen der bessere Deal für euch sein. Mehr zum Xbox Game Pass erfahrt ihr hier:

3 für 2 mit Spielen für Xbox, PS5 & PS4

Bei MediaMarkt und Saturn könnt ihr gerade drei Spiele kaufen und müsst nur zwei bezahlen.

Gerade laufen noch mehr Gaming-Deals, die einen Blick wert sind. So gibt es bei MediaMarkt und Saturn eine 3-für-2-Aktion mit Spielen für Xbox, PS5, PS4 und PC, in der ihr beim Kauf von drei Spielen das günstigste geschenkt bekommt. Wenn ihr euch sowieso nicht mit einem einzelnen Spiel zufriedengeben wollt, kann sich also lohnen, die Preise zu vergleichen, bevor ihr im Xbox Store kauft. Hier findet ihr den Sale, der nur noch bis Montag läuft: