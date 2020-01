Xbox-Studio deutet großes Next-Gen-RPG für Xbox Series X an

Am 19. Mai erscheint Wasteland 3 als Multiplattform-Titel für PS4, Xbox One und PC. Das kommende Projekt von Entwickler InXile wird jedoch nach deren Aufkauf ausschließlich auf Microsofts Konsolen zu finden sein. Die Frage, welche Art von Spiel das US-amerikanische Studio künftig auf die Xbox (Series X) bringt, können wir jetzt dank einer Stellenausschreibung zu Teilen beantworten. (via Klobrille)

Hier die Eckpunkte der Ausschreibung:

Rollenspiel für die Next-Gen

Unreal Engine 4

Houdini 3D Grafiksoftware

Erfahrung mit großen AAA-Teams

Es wird zudem angegeben, dass das Team im vergangen Jahr nach der Übernahme von Microsoft stark gewachsen ist. Von ca. 100 Personen ist die Rede. Wie es aussieht, bleibt InXile seinen Rollenspiel-Wurzeln also treu.

Für was steht InXile?

Das Studio mit Sitz in Kalifornien, USA wurde 2002 von Entwickler-Legende Brian Fargo nach seinem Ausscheiden bei Interplay Productions gegründet und ist Spezialist im Bereich Rollenspiele.

Die wichtigsten Spiele:

Bis wir nähere Informationen zum kommenden Projekt bekommen, dürfte es allerdings noch eine ganze Weile dauern. Als Fan speziell der Wasteland-Reihe bin ich jedoch sehr gespannt, was InXile mit einem größeren Budget so alles auf die Beine stellt.

