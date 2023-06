'Extrem träge': XDefiant-Fans haben bereits großen Kritikpunkt an der Open Beta

XDefiant ist am 20. Juni in die Open Beta gestartet.

Seit gestern Abend läuft der Early Access für die Open Beta von XDefiant, zahlreiche Spieler*innen stürzen sich derzeit also bereits in die Probierversion im Free2Play-Shooter von Ubisoft, in der unter anderem auch erstmals die fünfte Fraktion (DedSec) anspielbar ist.

Und natürlich sammeln sich nach den ersten Stunden bereits die Erfahrungsberichte der Fans, die sich in den sozialen Netzwerken über die Beta austauschen. Ein Kritikpunkt wird dabei besonders oft genannt.

Wer beispielsweise das Subreddit zu XDefiant durchforstet, stolpert dort zwangsläufig über einige Threads, die die Bewegung im Spiel kritisieren. Diese scheint nämlich gerade im Vergleich zur Closded Beta ziemlich träge ausgefallen zu sein.

Schwerfälliger im Vergleich zur Closed Beta

User NordSquidsh beschreibt es im Thread "Fühlt sich das Spiel für andere extrem träge an?" wie folgt:

"[...] Die Bewegung fühlt sich nicht flüssig an, es fühlt sich schrittweise an, alles hat einen Ruck, und Kugeln gehen einfach nicht dahin, wo dein Fadenkreuz ist (oder der Spieler ist einfach nicht wirklich da). Ich wollte nur sehen, ob jemand anderes das gleiche empfunden hat, [...]"

DonDahlmann stößt in seinem Thread ins gleiche Horn:

"Die Bewegung ist sehr klobig und langsam."

Auch andere User teilen diese Einschätzung. Offenbar gibt es hier einen großen Unterschied zur Closed Beta, denn dort gab es das träge Bewegungsgefühl offenbar noch nicht. Ubisoft selbst hat zwar einen Blog-Eintrag mit Änderungen in der Open Beta veröffentlicht, Details zum Movement sind hier aber nicht zu finden.

Ab heute abend offen für alle

Trotz dieser Kritik scheinen aber viele Spieler*innen eine sehr gute Zeit mit der Beta zu haben. Gelobt wird unter anderem der verbesserte Netzcode, das generell flotte Spielgefühl, sowie die Fähigkeiten der unterschiedlichen Fraktionen.

Die Beta läuft noch bis zum 23. Juni und startet heute abend um 19 Uhr in ihre komplett offene Phase, eine Registrierung braucht ihr nicht. Alle Infos dazu findet ihr in unserem Live-Ticker:

XDefiant ist ein Free2Play-Shooter, der fiktive Organisationen und Schauplätze aus unterschiedlichen Tom-Clancy-Titeln vereint. Die Spieler*innen verkörpern dabei sogenannte Defiants, die sich wiederum Fraktionen aus verschiedenen Spielen wie den Wolves aus Ghost Recon, Echelon aus Splinter Cell oder den Cleaners aus The Division anschließen können.

Wie ist es bei euch: Empfindet ihr die Steuerung in der Open Beta auch als (zu) träge?